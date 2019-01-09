На 89-м году жизни скончался последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

По словам его дочери, юриста Елены Лукьяновой, последнее время он тяжело болел. Ранее в эфире «Эха Москвы» политик и известный советский партийный и государственный деятель вспоминал о своей работе на одном из высших постов в государстве.

О дате и времени прощания с Анатолием Лукьяновым пока не сообщается. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, похоронят бывшего главу Верховного совета на Троекуровском кладбище.