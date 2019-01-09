Визит Рогозина в США по приглашению NASA не состоялся из-за внутриполитической борьбы в Америке, — уверен сам Рогозин
Визит Дмитрия Рогозина в США по приглашению NASA не состоялся из-за внутриполитической борьбы в Америке, — уверен сам Дмитрий Рогозин. Отмена поездки, по его мнению, в первую очередь, ударила по репутации американского аэрокосмического ведомства.
Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что готов принять главу NASA в России. Поскольку глава Роскосмоса находится под американскими санкциями, против его приезда в Штаты выступил ряд членов Конгресса.
Комментарии13
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sokal123 09 января 2019 | 22:09
Рогозин думает ,что из за него идет борьба в Америке ,дурачок . Нет ты под санкциями ,и кто то ляпнул ,что тебя надо пригласить. Этот кто то жестоко ошибся. Сиди дома вместе с паханом.
traxau_okurka 09 января 2019 | 22:17
sokal123: Вороватого хряка, любимца портянок и ваты - США опустилакак последнего зоновского петуха. И заодно харкнули в ботоксную рожу пахана. И НИКТО ИЗ НИХ АМЕРИКЕ НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИТ!!)))))))) УТРУТСЯ!!)))))))
vilingrad 09 января 2019 | 22:19
traxau_okurka: внутриамериканская борьба...а иначе бы Рогозька там блеснул...
zonda_3 09 января 2019 | 22:41
sokal123:
"Отмена поездки, по его мнению, в первую очередь, ударила по репутации американского аэрокосмического ведомства"
Мне очень любопытно - в своем рогозинском нацисто-воровском-клептократическом мирке, кем считает себя этот тупорылый боров. Да для его хари самсунг пересмотрел планы выпуска 3-х метровых кью-ледов
danko1 09 января 2019 | 22:09
Этот увалень даже не думает, что визит отменен из-за личного презрения к нему и к происходящему в стране?
kir_pich_101 09 января 2019 | 22:10
Вот прям чую, как американцы локти кусают.
И когда на Луне были, тоже жалели, что без батутника...
Сколько интересного пропустили.
homevine 09 января 2019 | 22:33
kir_pich_101: Ну не просто локти кусают-грызут от бессильной злобы и отчаяния....Сто пудов санкции России и россиянам идут безусловно и исключительно только на пользу .....
osal 09 января 2019 | 22:13
.//Отмена поездки, по его мнению, в первую очередь, ударила по репутации американского аэрокосмического ведомства.//
Репутации Роскосмоса, ничто повредить не сможет. УЖЕ!
ltric 09 января 2019 | 22:16
Везде внутренняя борьба, только в нашем раю тишь-да-гладь. А за репутацию НАСА и совсем стыдно, Роскосмос может на этом фоне держать хвост морковкой. Пока этот хвост совсем не отвалится от просверленных дырок.
sbk 09 января 2019 | 22:16
Внутри периметра же все хорошо пока, Дмитрий. Сиди, не рыпайся, успевай.
ura_123 09 января 2019 | 22:26
Какая внутриполитическая борьба??? Санкции хряк,для тебя хряк персональные санкции!
stopkran1969 09 января 2019 | 22:30
Не, ну можно этого хряка в Америку отправить - только не понятно как - то-ли в кокошнике, матрешкой с балалайкой, то-ли в составе госцирка, медведем - батутистом с номером "прыжок на луну"
okrokodile 09 января 2019 | 22:36
...Рогозин, Молдову помнишь?
Забыль? Покачать на ручках? Зундел, бедный, не успокоить было. Сиськой. Уткнись, заморыш. Твое место (в лучшем случае) на портретах "Родина" московского метра.
Бумс, худинькый. В животик... Покакай... Малыш...