Визит Дмитрия Рогозина в США по приглашению NASA не состоялся из-за внутриполитической борьбы в Америке, — уверен сам Дмитрий Рогозин. Отмена поездки, по его мнению, в первую очередь, ударила по репутации американского аэрокосмического ведомства.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что готов принять главу NASA в России. Поскольку глава Роскосмоса находится под американскими санкциями, против его приезда в Штаты выступил ряд членов Конгресса.