Цены на бензин в розничной торговле сегодня выросли

Этот маневр был заранее согласован с правительством, — сказал «Эху» президент российского топливного союза Евгений Аркуша.

Евгений Аркуша напомнил, что сейчас цены заморожены до 31 марта, что по сути является ручным управлением ценами. По словам президента топливного союза до этой даты стоимость бензина в розничной торговле будет расти только из-за роста инфляции.