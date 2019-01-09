Цены на бензин в розничной торговле сегодня выросли
Этот маневр был заранее согласован с правительством, — сказал «Эху» президент российского топливного союза Евгений Аркуша.
Евгений Аркуша напомнил, что сейчас цены заморожены до 31 марта, что по сути является ручным управлением ценами. По словам президента топливного союза до этой даты стоимость бензина в розничной торговле будет расти только из-за роста инфляции.
Комментарии10
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danko1 09 января 2019 | 22:07
Всё плохое исходит от власти и с нею согласовывается.
polsan 09 января 2019 | 22:09
Ручное управление ценами на топливо?!) Круто, ну пусть хоть так будет пока это работает! А что будет после 31 го марта?!
gennadiy_s Геннадий Смолкин 09 января 2019 | 22:15
"Этот маневр был заранее согласован с правительством"
- то есть очередное ограбление состоялось по предварительному сговору?
oneoretwo 09 января 2019 | 22:16
...кто-нить там, наверху, объясните плешивому, что рост цен на энергоносители и рост экономики - это две большие разницы...
...цены только на бензин УЖЕ таковы, что вся болтовня про какой-то "прорыв" превратилась просто в ПУК...
vilingrad 09 января 2019 | 22:16
Нефть и цена на бензин растут параллельно. Маневр Аркуши.Загадка папуасов. Россия- страна контрастов:)
evgpekar 09 января 2019 | 22:21
Нефтепродукты дорожают, когда растет нефть. Но когда нефть дешевеет, то для компенсации недополучения денег от экспорта нефти приходится это компенсировать повышением цен на нефтепродукты. Вот такая загогулина.
stopkran1969 09 января 2019 | 22:23
Денюшка из кармана в карман - вот и все маневры. Воровство это, согласованные с фофаном и братками
aleks31m 09 января 2019 | 22:25
//Этот маневр был заранее согласован с правительством//
Ну тогда конечно! Это же в корне меняет дело! Залей в бак половину зарплаты !
opponent70 09 января 2019 | 22:31
Это не манёвр, а очередная пакость привластных мразей!
alexey65 09 января 2019 | 22:31
Свобода это рабство. Война это мир.
Повышение цены это маневр!
Оруэл в гробу перевернулся.