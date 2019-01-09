Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе под Оренбургом

Общая площадь пожара составила около 7 тысяч кв. м. Около 70 работников завода были эвакуированы. Сейчас пожар не представляет опасности, — сказал губернатор области Юрий Берг, который находится на месте происшествия.

Предприятие, которое загорелось сегодня, работает с 2014 года. Оно входит в холдинг, который занимается проектированием энергетических объектов, а также строительством энергосетей.