Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе под Оренбургом
Общая площадь пожара составила около 7 тысяч кв. м. Около 70 работников завода были эвакуированы. Сейчас пожар не представляет опасности, — сказал губернатор области Юрий Берг, который находится на месте происшествия.
Предприятие, которое загорелось сегодня, работает с 2014 года. Оно входит в холдинг, который занимается проектированием энергетических объектов, а также строительством энергосетей.
Комментарии1
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yazva_sibirskaya 09 января 2019 | 22:58
Горящий цинк? Не представляет опасности?! Мда.... Ветер западный, бедная Башкирия...