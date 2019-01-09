Москва обвинила Токио в искусственном нагнетании атмосферы вокруг вопроса мирного договора между странами...

Японского посла вызвали в МИД после заявлений премьера Синдзо Абэ о Курилах.

В Москве обратили внимание на высказывание японского руководства по теме Курильских островов – об этом говорится на сайте российского МИДа. В частности внешнеполитическому ведомству не понравились заявления об отказе Японии от компенсаций, озвученные вчера, и слова премьера Синдзо Абэ о том, что возможная передача Курил должна проходить при согласии живущих на них россиян – об этом глава японского правительства сказал еще в начале месяца.

В связи с этим сегодня в Министерство иностранных дел был вызван японский посол. Главе дипмиссии указали, что такие высказывания «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии» и «дезориентируют общественность относительно содержания переговоров». На этом фоне МИД объявил о принципиальной позиции Кремля, согласно которой заключение мирного договора возможно только в том случае, если Токио в полном объеме признает итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами.

В конце прошлого года Япония и Россия пообещали ускорить заключении мирного договора на основе декларации 1956 года. Согласно документу, Москва должна была передать Токио два острова, однако отказалась это сделать после того, как Япония подписала дружественный договор с США.

Такое заявление не значит, что Россия отказывается от передачи островов, — сказал «Эху» бывший глава дипмиссии в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов.

Александр Панов отметил, что подобные события говорят о том, что стороны начали всерьез обсуждать условия подписания мирного договора. Судя по всему, переговоры будут тяжелыми, — добавил бывший посол.