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Эксклюзив Эха 22:00, 09 января 2019

Москва обвинила Токио в искусственном нагнетании атмосферы вокруг вопроса мирного договора между странами

Японского посла вызвали в МИД после заявлений премьера Синдзо Абэ о Курилах.

В Москве обратили внимание на высказывание японского руководства по теме Курильских островов – об этом говорится на сайте российского МИДа. В частности внешнеполитическому ведомству не понравились заявления об отказе Японии от компенсаций, озвученные вчера, и слова премьера Синдзо Абэ о том, что возможная передача Курил должна проходить при согласии живущих на них россиян – об этом глава японского правительства сказал еще в начале месяца.

В связи с этим сегодня в Министерство иностранных дел был вызван японский посол. Главе дипмиссии указали, что такие высказывания «грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии» и «дезориентируют общественность относительно содержания переговоров». На этом фоне МИД объявил о принципиальной позиции Кремля, согласно которой заключение мирного договора возможно только в том случае, если Токио в полном объеме признает итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами.

В конце прошлого года Япония и Россия пообещали ускорить заключении мирного договора на основе декларации 1956 года. Согласно документу, Москва должна была передать Токио два острова, однако отказалась это сделать после того, как Япония подписала дружественный договор с США.

Такое заявление не значит, что Россия отказывается от передачи островов, — сказал «Эху» бывший глава дипмиссии в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов.

Александр Панов отметил, что подобные события говорят о том, что стороны начали всерьез обсуждать условия подписания мирного договора. Судя по всему, переговоры будут тяжелыми, — добавил бывший посол.

Комментарии

18

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uhovostro 09 января 2019 | 22:03

Какие же наивные люди, эти японцы! Нашли с кем договариваться...

pattrick1 09 января 2019 | 22:07

Москва обвинила Токио в искусственном нагнетании атмосферы вокруг вопроса мирного договора между странами...

Синдзо Абэ насрал на могилу своего отца, рисовым говном.

ykra_dupa 09 января 2019 | 22:13

pattrick1: Дзю до Путина оказалось сильнее дзю до Синдзе Абе !)))

zonda_3 09 января 2019 | 22:13

pattrick1:

Тобой, чтоле? А, нет - ты говно из говна, когда то высранный на доски в большом огородном скворечнике

kalkush 09 января 2019 | 22:17

pattrick1: Патрик, мы даже в 3 классе в уборной так не шутили. Обмельчал нонче простолюдин.

antimalin 09 января 2019 | 22:35

uhovostro: Какие же наивные люди, эти японцы!
////

Действительно, эти японцы не только наивные, но и хитрые.
Расчитывают своими заявлениями в прессе ускорить и предрешить свой территориальный спор с Россией по Курилам на своих условиях.
Полный наивняк.

kir_pich_101 09 января 2019 | 22:08

В Кремле возмутились.
Значит точно отдадут.
Суки...

uhovostro 09 января 2019 | 22:11

kir_pich_101: Да нет. Сейчас раб галерный вылезет на экраны и начнёт брызжать слюной, выкрикивая всякие агитки, типа "Ни пяди родной земли!", "Родиной не торгуем" и проч. и проч...

venikoff 09 января 2019 | 22:12

Вот те раз! А школьники-сектанты в интернете ужо все острова япошкам отдали и ТЕМНЕЙШЕГО за это к высшей мере приговорили! DDDDDD

vilingrad 09 января 2019 | 22:14

Вова- тормоз опять всех кинул, как он думает.Однако ж в результате в канаве кинутая Россия. Послал бог дурака- чекиста. Чекиста-артиллериста, как оказалось:)

ykra_dupa 09 января 2019 | 22:18

vilingrad: Так вам и надо , страдайте чмыри !))) А у нас томос и безвиз !)))

antimalin 09 января 2019 | 22:29

Судя по всему, переговоры будут тяжелыми, — добавил бывший посол.
///////

И продлятся еще десятки следующих лет.

andy66 09 января 2019 | 22:34

японцев же не предупредили что эти переговоры оказывается секретные ))))

i_c_e 09 января 2019 | 22:37

Да уж… То есть «не понравились заявления об отказе Японии от компенсаций» и «передача Курил должна проходить при согласии живущих на них россиян». Компенсациям быть и никого не спросят, получается?

greeg1 09 января 2019 | 22:39

Когда вова ляпнул про острова, то думал, что Абэ сейчас же упадет на колени и начнёт целовать ему руки. И в знак благодарности подарит каждому кремлёвцу и озерному по Тойоте набитой баблом под самую завязку. Но ни пяди родной земли оказалась слишком неприемлимой что бы снова называться Японией. Придется Абэ немного повременить с покупкой Родины.

ly4_sveta 09 января 2019 | 22:44

Наивность и доверчивость японцев поражает. Какие острова?
Они не видят, не слышат и не знают поведения Путина? Лицемер,
патологический лжец и циник - это самые мягкие определения.
Почему они думают, что к ним он будет относиться иначе, чем ко
всему остальному мировому сообществу? Ему надо подписать
мирный договор - вот и все. И он будет всячески манипулировать,
извираться и извиваться, а острова, ха-ха... От мертвого осла уши,
а не острова...

neyexo 09 января 2019 | 22:47

Отдаст.
Только тихо должен сидеть Абе, а то все испортит.
Хотя - пенсионная реформа была пробой. Рейтинг надо расходовать и скорее.
Пенсионную проглотили россияне, острова тоже проглотят

grs_alx_112018 09 января 2019 | 22:53

Ну до чего же вы рашкованы тупые и наивные ;)) Да эти два островка легко разменяют на историческую роль для вашего Чахлика - человек окончивший Вторую Мировую Войну ;))
Если уж не удается с Ганди поговорить, то хоть так в историю вписаться, а за это ни каких островов не жалко.

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