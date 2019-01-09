Более десяти дипломатических миссий в Австралии были эвакуированы из-за подозрительных посылок, в том числе британское консульство в Мельбурне, посольства США, Японии, Китая, Индии и других стран. Подозрительные пакеты изучают специалисты, — говорят в австралийской полиции. Местная пресса пишет, что несколько дней назад консульство Аргентины в Сиднее получило посылку с белым порошком. Впрочем, он оказался безвредным. Австралийский МИД призывает дипломатов обращать внимание на почту, которую они получают.