Более десяти дипломатических миссий в Австралии были эвакуированы из-за подозрительных посылок
Более десяти дипломатических миссий в Австралии были эвакуированы из-за подозрительных посылок, в том числе британское консульство в Мельбурне, посольства США, Японии, Китая, Индии и других стран. Подозрительные пакеты изучают специалисты, — говорят в австралийской полиции. Местная пресса пишет, что несколько дней назад консульство Аргентины в Сиднее получило посылку с белым порошком. Впрочем, он оказался безвредным. Австралийский МИД призывает дипломатов обращать внимание на почту, которую они получают.
Комментарии1
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 21:36
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