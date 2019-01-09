Следователи угрожают объявить в розыск оппозиционного активиста Сергея Мохнаткина
Он недавно освободился из колонии в Архангельской области, где отбывал наказание по делу о нападении на полицейского во время акции протеста в Москве. Теперь он проходит по новому уголовному делу. Его обвиняют в дезорганизации деятельности колонии, а также в неуважении к суду. По словам адвоката Мохнаткина Леонида Крикуна, в конце прошлого года его подзащитный не смог прийти к следователю, чтобы ознакомиться с делом, а чуть позже он был госпитализирован. Несмотря на то, что у следователей есть вся необходимая информация, они, по словам защитника, хотят возобновить дело и обвинить активиста в том, что он скрылся из-под надзора.
Комментарии22
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danko1 09 января 2019 | 21:35
Как можно уважать холуёв в мантиях, плюющих на закон, и полицаев, бандитов в погонах?
Очередное дело фальсифицируют против Мохнаткина.
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 21:56
Ищите его под бабушкиной мохнаткой. Дело верное.
kremlefurer 09 января 2019 | 22:14
naebabchenka_drysch: Тебя, глупышка, там нашли. более никого.
victor_xy 09 января 2019 | 22:56
Чё, говорят повяжут мохнатого? - опять?! - во "кровавый режим" разбушевался! - того и гляди всех пендоских лакеев переловит и ...перекуёт их из безмозглых упырей бездельников в пролетариев, ...но вряд ли такое получится... - ...эх, это вечный капкан... - однозначно! - тут нужна только переплавка, да! ;-D
vitaly_mx23 09 января 2019 | 21:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sokal123 09 января 2019 | 21:36
Ну вот гады ,сволочи ! Испортили человеку всю жизнь и им все мало . Упыри клятые !
ykra_dupa 09 января 2019 | 21:38
А нахрена вы это старое , больное ,животное выпустили !? Его нужно было усыпить , и сейчас бы не пришлось его разыскивать !))
filosof64 09 января 2019 | 21:46
ykra_dupa: лучше бы твое туловище не учили буквам, не читали бы эту блевотину.....
cite 09 января 2019 | 21:43
Кто такой путин? Мелкий политический деятель в эпоху МОХНАТКИНА!
sutara 09 января 2019 | 21:44
Так жалко Сергея! Мужику уже под 70. Здоровье подорвано этой же поганой полицейско-путинской системой! И опять неймется! Просто по-тихому убивают! Сволочная живодерская система!
oktabr 09 января 2019 | 22:16
sutara: Уверен что прицепились к человеку по личному указанию Путина. Этот упырь пока все соки не высосет - не упокоится.
ematveev 09 января 2019 | 22:27
oktabr:
Точно! По личному указанию Президента. Это в каждой стране так: во Франции, например, тысячи арестованных, и все по указанию Макрона.
Ой, что это я?... Франция, это ж Европа! Значит, там они все демократично посажены и Президент не при чем!
Разница!
vorthyn 09 января 2019 | 21:50
Сводят счеты, подлецы! До могилы доведут
tkachov 09 января 2019 | 21:54
Вот , спрашивается , чего докопались до деда ? Лучше бы ловили взяточников и следили , чтобы дома не взрывались ....
garalla 09 января 2019 | 22:05
Сволочи! ОТЕ,,,ИТЕСЬ уж от больного старого человека, или вы хотите , чтобы все на земном шаре поняли какие вы МРАЗИ!!!
petrivanov 09 января 2019 | 22:09
Мохнаткин, над которым уже много лет издеваются все российские правоохранительные, следственные, надзорные и судебные органы, просто обязан уважать российский суд!
igor919191 09 января 2019 | 22:11
Связался дед на старости с либералами. Бросили посреди дороги. Теперь помрет и забудут его.
zemljanka 09 января 2019 | 22:11
Людоедство лилипутиных не имеет берегов...
oneoretwo 09 января 2019 | 22:21
...плешивые вертухаи, гнобя пожилого человека просто так, делают карьеры и улучшают жилищные условия....нелюди...
unprejudiced 09 января 2019 | 22:23
кстати Лева Пономарев тоже выражал крайнее неуважение к суду когда его судили за протестные акции. Надеюсь против него за эти выходки также возбудили уголовное дело. А Мохнаткина конечно из больницы в СИЗО отправлять надо. Такое чудовище просто
garalla 09 января 2019 | 22:31
unprejudiced: Вот ты точно ЧУДОВИЩЕ на этом сайте! Брысь отсюда!
addi 09 января 2019 | 22:27
Беспредельщики во всём следуют курсу своего КУМИРА в Кремле....