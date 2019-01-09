Следователи угрожают объявить в розыск оппозиционного активиста Сергея Мохнаткина

Он недавно освободился из колонии в Архангельской области, где отбывал наказание по делу о нападении на полицейского во время акции протеста в Москве. Теперь он проходит по новому уголовному делу. Его обвиняют в дезорганизации деятельности колонии, а также в неуважении к суду. По словам адвоката Мохнаткина Леонида Крикуна, в конце прошлого года его подзащитный не смог прийти к следователю, чтобы ознакомиться с делом, а чуть позже он был госпитализирован. Несмотря на то, что у следователей есть вся необходимая информация, они, по словам защитника, хотят возобновить дело и обвинить активиста в том, что он скрылся из-под надзора.