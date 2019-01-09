Гендиректора российской чартерной авиакомпании «Айфлай» будут судить по обвинению в даче взятки
По словам следователей, Евгений Филатов перевел более 2-х миллионов рублей сотруднику Росавиации за разрешения на разовые полеты по международным направлениям.
Филатов был арестован еще в июле. За два года до этого Росавиация ввела ограничения для компании «Айфлай» из-за недостаточного количества бортов. По этой причине многие пассажиры перевозчика вообще не смогли улететь в пункты назначения или улетели с суточной задержкой самолетами других авиакомпаний.
Комментарии2
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oneoretwo 09 января 2019 | 21:38
...мало дал...жадность фраера сгубила...
timber_head 09 января 2019 | 21:51
Можно подумать, что у нас есть хоть один чиновник, который решает зависящие от него вопросы за просто так. Кстати, этого Филатова-то арестовали, а как там с чиновником?