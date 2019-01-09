Гендиректора российской чартерной авиакомпании «Айфлай» будут судить по обвинению в даче взятки

По словам следователей, Евгений Филатов перевел более 2-х миллионов рублей сотруднику Росавиации за разрешения на разовые полеты по международным направлениям.

Филатов был арестован еще в июле. За два года до этого Росавиация ввела ограничения для компании «Айфлай» из-за недостаточного количества бортов. По этой причине многие пассажиры перевозчика вообще не смогли улететь в пункты назначения или улетели с суточной задержкой самолетами других авиакомпаний.