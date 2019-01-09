Международное рейтинговое агентство Fitch пригрозило понизить суверенный рейтинг США

Это произойдет, если продлится приостановка финансирования федерального правительства, а также возникнут проблемы с повышением потолка государственного долга страны, – передает агентство Reuters. Сейчас у Штатов высшая отметка ААА. Часть федерального правительства не работает из-за отсутствия средств с 22-го декабря.

Демократы в Конгрессе отказываются согласовывать вопрос о дальнейшем финансировании, поскольку президент требует выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.