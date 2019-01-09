Международное рейтинговое агентство Fitch пригрозило понизить суверенный рейтинг США
Это произойдет, если продлится приостановка финансирования федерального правительства, а также возникнут проблемы с повышением потолка государственного долга страны, – передает агентство Reuters. Сейчас у Штатов высшая отметка ААА. Часть федерального правительства не работает из-за отсутствия средств с 22-го декабря.
Демократы в Конгрессе отказываются согласовывать вопрос о дальнейшем финансировании, поскольку президент требует выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Комментарии5
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 21:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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kondrat_vlad 09 января 2019 | 21:58
vitaly_mx23: Рогозин ну ты ваще задолбал, вы там в правительстве зады свои друг другу в пользование сдаете - нельзя же так открыто об этом говорить, вы же Православные!! ептать..
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 21:58
Реальный рейтинг сша на сегодня - XXX .|.
aspid55 09 января 2019 | 22:05
drysch: дрыщ ты наш, это что же такое, крах США наступает?
Да, смутные времена настают. Надо срочно долларами запасаться.
zonda_3 09 января 2019 | 22:18
naebabchenka_drysch:
Дебил рогатый (жена оформила?!), XXXL, является наибольшем размером