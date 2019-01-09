Британский парламент готовится к возможному провалу голосования по соглашению о выходе из ЕС

Сегодня депутаты палаты общин отвели правительству три дня на подготовку плана «Б». За эту инициативу проголосовали 308 парламентариев против 297-ми. Сообщается, что ранее кабинету премьера Терезы Мэй предоставляли три недели для подготовки запасного варианта.

Решающее голосование ожидается через неделю. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта.