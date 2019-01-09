Британский парламент готовится к возможному провалу голосования по соглашению о выходе из ЕС
Сегодня депутаты палаты общин отвели правительству три дня на подготовку плана «Б». За эту инициативу проголосовали 308 парламентариев против 297-ми. Сообщается, что ранее кабинету премьера Терезы Мэй предоставляли три недели для подготовки запасного варианта.
Решающее голосование ожидается через неделю. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта.
Комментарии4
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 21:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 22:01
Да иииии ... х*й с вами, мелкобриты - говорим мы им по этому поводу!
zonda_3 09 января 2019 | 22:08
naebabchenka_drysch:
А вот это правильно - в разборки "грандов" перхоть вроде тебя и не должна лезть.
skanon 09 января 2019 | 22:13
Хитрожопый пассивный ГКЧПист. Двоякое чувство...