Роскосмос надеется на дальнейшее сотрудничество с NASA, несмотря на отмену визита главы госкорпорации Д.Рогозина в США

Против этой поездки высказались сразу несколько американских политиков. Приглашение Рогозина руководство NASA аннулировало. Глава Роскосмоса считает, что американское аэрокосмическое ведомство стало жертвой борьбы между Конгрессом США и президентом Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что он хотел бы видеть в американской стороне предсказуемого партнера.