Роскосмос надеется на дальнейшее сотрудничество с NASA, несмотря на отмену визита главы госкорпорации Д.Рогозина в США
Против этой поездки высказались сразу несколько американских политиков. Приглашение Рогозина руководство NASA аннулировало. Глава Роскосмоса считает, что американское аэрокосмическое ведомство стало жертвой борьбы между Конгрессом США и президентом Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что он хотел бы видеть в американской стороне предсказуемого партнера.
Комментарии8
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alo0000 09 января 2019 | 21:07
Бальзаминов какой-то!
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 21:09
А куда НАСА денется? Их ржавые корыта - дороги, ненадёжны и низкотехнологичны.
polsan 09 января 2019 | 21:17
naebabchenka_drysch: путрик, а какие у тебя ещё ники для сёра?!
ura_123 09 января 2019 | 21:17
naebabchenka_drysch: Низкотехнологичные ржавые корыта...
Повеселил)))): Высокотехнологичный союз...
agamasat 09 января 2019 | 21:08
В США надо подготовить для Рогозина батут - пусть поучит американцев на нем прыгать!
haldey 09 января 2019 | 21:14
Рогозин, подпиндосник ярко выраженный... Послал бы их давно, наша космическая программа от них никак не зависит, а они на наших технологиях только и выезжают((( Станцию мир по их прихоти затопили, а теперь МКС, какая она международная, только мы отправляем космонавтов на эту МКС... Они уже давно в жжж, и еще условия ставить будут... Но рогозин - дебил, чуть не завалил космодром, да пи---т постоянно, что мы от америки отстали, лучше бы они от нас сами отстали и сами свою мкс бы содержали(((
ura_123 09 января 2019 | 21:15
Рогозин подчеркнул... галантерейщик и кардинал это сила!(с)
Как тебе такое,Илон Маск?
k0lenval99 09 января 2019 | 21:28
Рогозин - сиди дома.