В Турции объявили голодовку 9 российских моряков
Все они и еще одна гражданка Украины входят в экипаж судна «Стримлайн», которое больше полугода назад было арестовано в Стамбуле за долги предыдущего владельца. Участники голодовки требуют погасить им долги по зарплате, которую они не получали с июня, — передает агентство ТАСС. Капитан корабля еще месяц назад капитан предупреждал, что у них заканчиваются топливо и продукты питания.
Комментарии2
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punk_not_dead 09 января 2019 | 21:14
да, всякие там россияне, попавшие за рубежом в беду не по своей вине, не представляют никакого интереса для Великой России, это же не оружейные бароны буты, не наркокурьеры ярошенки и не "шпиёнки с крепким телом и ружьём"
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 21:14
А гражданка украины то - за свою свободную и независимую работу наверняка все авансом получила? А ? ;-)