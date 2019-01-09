В Турции объявили голодовку 9 российских моряков

Все они и еще одна гражданка Украины входят в экипаж судна «Стримлайн», которое больше полугода назад было арестовано в Стамбуле за долги предыдущего владельца. Участники голодовки требуют погасить им долги по зарплате, которую они не получали с июня, — передает агентство ТАСС. Капитан корабля еще месяц назад капитан предупреждал, что у них заканчиваются топливо и продукты питания.