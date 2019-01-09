Россия не намерена отказываться от суверенитета над Южными Курилами
Решение проблемы мирного договора с Японией должно основываться на признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, — сказали сегодня в МИДе японскому послу. В ведомстве подчеркнули, что последние высказывания официального Токио, в том числе о Курилах, искажают суть договоренностей лидеров двух стран.
На встрече в ноябре прошлого года президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе декларации 56-го года. Как ожидается, этот же вопрос будет обсуждаться во время визита Абэ в Россию в конце января.
Японский премьер, между тем, давал понять, что намерен поставить точку в вопросе о мирном договоре и проблеме Южных Курил.
Комментарии19
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haldey 09 января 2019 | 21:08
И кто тут нагнетал, что Путин продал? Б-ди либерастические, вам бы только орать напраслину, ну теперь орите, он обманул, нельзя верить)))
tariel_03 09 января 2019 | 21:12
haldey:
Вот так стряпаются либеральные новости на этой "многоуважаемой" радиостанции.
pattrick1 09 января 2019 | 21:14
Россия не намерена отказываться от суверенитета над Южными Курилами...
Облом, либерасты?
lager23 09 января 2019 | 21:27
pattrick1: tariel_03: haldey: ..именно так Володя сдаёт Дальний Восток, сначала китайцам, потом японцам, а вы наивные кремлеботы продаёте свои души ещё дешевле, не правда ли?
ykra_dupa 09 января 2019 | 21:27
pattrick1: Да им похуи ,они живут в своем мире под названием- Шизофрения ,там у них президент - навальный ,Крым - украина , Курилы - Япония ! ))))
mariya____ 09 января 2019 | 21:29
pattrick1: Игра слов. Всё сдаст и отдаст. Верней продаст.
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 21:12
Однако, японские руководители ещё тупее американских.
tariel_03 09 января 2019 | 21:09
Что за бред!?
Еще совсем недавно я читал комментарии слушателей Эха Москвы, и все они писали, что Россия сдала острова Японии.
Редакция Эха, вы лжете. Путин уже практически отдал Японии острова, будьте повнимательнее с новостями.
proletarian74 09 января 2019 | 21:10
Абэ-ссана погубил длинный язык. Все свои коварные планы выдал на радостях. И за один вечер из собирателя земель японских превратился в пиз..бола..
ykra_dupa 09 января 2019 | 21:13
Синдза Аба..сралось !) Хотя это у них наследственное ,папа ихняя обещала и не вернула так и померла , Синдза клялась и то же обещала и не вернула ,так и помрет , сын евойный интересно, то же возвращенцем будет ? )))))
secondvenmud 09 января 2019 | 21:14
Что-то пошло не так и кто-то привычно обоссался.
testmeter 09 января 2019 | 21:23
secondvenmud: Цену пытается набивать. И кэшем желательно. Ну, или виолончелями... А "тупые" японцы не идут навстречу
ykra_dupa 09 января 2019 | 21:29
testmeter: Конечно не идут навстречу ,они идут на хер !)))
guini 09 января 2019 | 21:19
Россия не намерена отказываться от суверенитета над Южными Курилами ====== .А переговоры -то тогда о чем, о чем договариваться собираются? или их тоже японцы выдумали?
idruker 09 января 2019 | 21:30
guini: Ну как обычно. Давайте типа вы с нами подпишите мирный договор в знак доброй воли, признаете итоги ВМВ, а мы потом как нибудь, когда страсти улягутся, втихаря передадим вам пару островов. Ну или пару ушей от мертвого осла. Договорились?
lager23 09 января 2019 | 21:22
Разве Путен спрашивает Россию?
sokal123 09 января 2019 | 21:27
lager23: Почву готовят ,что бы народ попривык.
pravdatut 09 января 2019 | 21:26
Империя РФ не может избавится от захваченных территорий, от ненужных территорий. Жадный человек плохо живёт.
ugiazov 09 января 2019 | 21:31
Про полный объём понял. А какие должны быть итоги? Что там в международных договорах?