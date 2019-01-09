Россия не намерена отказываться от суверенитета над Южными Курилами...

Решение проблемы мирного договора с Японией должно основываться на признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, — сказали сегодня в МИДе японскому послу. В ведомстве подчеркнули, что последние высказывания официального Токио, в том числе о Курилах, искажают суть договоренностей лидеров двух стран.

На встрече в ноябре прошлого года президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе декларации 56-го года. Как ожидается, этот же вопрос будет обсуждаться во время визита Абэ в Россию в конце января.

Японский премьер, между тем, давал понять, что намерен поставить точку в вопросе о мирном договоре и проблеме Южных Курил.