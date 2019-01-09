Известный советский партийный и государственный деятель Анатолий Лукьянов скончался на 89-м году жизни

Эту информацию подтвердила его дочь, юрист Елена Лукьянова. В интервью изданию РБК она пояснила, что отец в последнее время тяжело болел.

Лукьянов был последним председателем Верховного совета СССР. До этого он был первым заместителем председателя, когда этот орган возглавлял Михаил Горбачев. С августа 91-го по декабрь 92-го Лукьянов находился под стражей по делу ГКЧП, а позже был амнистирован. На протяжении 10-ти лет – с 1993-го по 2003-й годы – он являлся депутатом Госдумы от КПРФ.