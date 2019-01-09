Государства еврозоны в этом году прекратят выпуск банкнот в 500 евро
Решение принято в связи с тем, что эти купюры широко используются для нелегальных финансовых операций, которые невозможно отследить. Сообщается, что 17 стран закончат выпуск банкноты к 27-му января, Германия и Австрия – к 26-му апреля. Как пишет бельгийская газета «СУар», многие европейские магазины, гостиницы и рестораны уже давно отказываются принимать купюры не только в 500 евро, но и в 200 – они опасаются подделок.
Комментарии5
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naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 20:45
Евро = мусор. "Газетка" под селёдку.
polsan 09 января 2019 | 20:58
drysch: ты такой больной, как тебя на работу путрик ботом взял?! _))
alo0000 09 января 2019 | 21:11
naebabchenka_drysch: А РФ только долларики на еврики поменяла. Попадёмся на любимую русскую рулетку - обмен денег.
tv_victim 09 января 2019 | 20:52
Беда... Теперь вместо обувных коробок с пятисотками, придется хранить мелкие купюры а в коробках от холодильников и стиральных машин.....
kitaiss 09 января 2019 | 21:09
так что, теперь ими вместо обоев стены обклеивать?