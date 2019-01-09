Государства еврозоны в этом году прекратят выпуск банкнот в 500 евро

Решение принято в связи с тем, что эти купюры широко используются для нелегальных финансовых операций, которые невозможно отследить. Сообщается, что 17 стран закончат выпуск банкноты к 27-му января, Германия и Австрия – к 26-му апреля. Как пишет бельгийская газета «СУар», многие европейские магазины, гостиницы и рестораны уже давно отказываются принимать купюры не только в 500 евро, но и в 200 – они опасаются подделок.