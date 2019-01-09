Обыск проходит в доме арестованного экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна
Следственные действия проводятся с утра, — рассказали адвокаты Шестуна интернет-изданию Znak.com. Сейчас в доме находятся только жена арестованного и двое его младших сыновей. Что именно ищут, неизвестно. по словам очевидцев, забирают всю технику, в том числе стационарные компьютеры и телефоны членов семьи.
Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Сам он считает, что дело сфабриковано. Ранее бывший глава района рассказал об угрозах со стороны ФСБ, администрации президента и областных властей. По его словам, причиной могла стать его поддержка митинга против мусорного полигона в районе.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rampa 09 января 2019 | 20:41
ну раз единственный из глав митинги против свалок разрешал да еще в госдуме выступал против свалок, то ясно даже безо всякого нашего самого справедливого суда, что он главный русофоб и коррупционер
zemljanka 09 января 2019 | 21:02
Свободу Александру Шестуну.
На нары удушителей.
ser_gey_love_row 09 января 2019 | 20:56
Там только одних портретов Путина несколько десятков.
j_partizan 09 января 2019 | 21:11
причиной могла стать его поддержка митинга против мусорного полигона в районе
___________
Правдоподобно!
kitaiss 09 января 2019 | 21:30
забыл болезный про аксиому: с волками жить, аки Акелла выть...