Обыск проходит в доме арестованного экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна

Следственные действия проводятся с утра, — рассказали адвокаты Шестуна интернет-изданию Znak.com. Сейчас в доме находятся только жена арестованного и двое его младших сыновей. Что именно ищут, неизвестно. по словам очевидцев, забирают всю технику, в том числе стационарные компьютеры и телефоны членов семьи.

Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Сам он считает, что дело сфабриковано. Ранее бывший глава района рассказал об угрозах со стороны ФСБ, администрации президента и областных властей. По его словам, причиной могла стать его поддержка митинга против мусорного полигона в районе.