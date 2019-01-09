Москва: Мирный договор с Японией возможен,только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами...

Мирный договор с Японией возможен, только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами, — настаивают в Москве. Об этом, в частности, представители МИДа сказали послу Японии в России. Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Токио в том, что там искажают суть договоренностей президента Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Кроме того, в российской столице обратили внимание на недавние высказывания премьера. В преддверии визита в Москву Абэ обещал поставить точку в вопросе заключения мирного договора. Кроме того, он давал понять, что в ходе встречи в Москве будет обсуждаться и проблема Южных Курил, на которые претендует Япония.