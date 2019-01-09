Москва: Мирный договор с Японией возможен,только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами
Мирный договор с Японией возможен, только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами, — настаивают в Москве. Об этом, в частности, представители МИДа сказали послу Японии в России. Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Токио в том, что там искажают суть договоренностей президента Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Кроме того, в российской столице обратили внимание на недавние высказывания премьера. В преддверии визита в Москву Абэ обещал поставить точку в вопросе заключения мирного договора. Кроме того, он давал понять, что в ходе встречи в Москве будет обсуждаться и проблема Южных Курил, на которые претендует Япония.
Комментарии37
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
watson_ 09 января 2019 | 20:33
То есть Абэ выдавал желаемое за действительное? Придётся теперь Абэ выполнять свою клятву, неужели сеппука? ((
pattrick1 09 января 2019 | 20:34
Москва: Мирный договор с Японией возможен,только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами...
Признает суверенитет и ликвидирует все американские базы на территории Японии.
watson_ 09 января 2019 | 20:38
pattrick1: Ну американские базы это не в силах Абэ даже если бы он и захотел, на их островах банкуют амеры.
pattrick1 09 января 2019 | 20:41
Тогда никакого доверия к словам Синдзо Абэ, тогда пусть вместо него, переговоры от Японии ведёт Дональд Трамп.
victor_xy 09 января 2019 | 20:57
Вы уж меня простите г-да, но всё это ваше жалкий лепет - по порядку: во-первых это джапаны заинтересованы в мирном договоре, потому как раз его нет, то действует до сих пор приказ генералиссимуса Сталина о захвате Хоккайдо, и почему Пу его до сих пор не выполнил, это надо ещё проверить... ;) - а раз так, то наверно можно России отказаться от Хоккайдо, но при соответствующих условиях и компенсациях от джапанов, а иначе ... - приказ есть приказ, да!
kitaiss 09 января 2019 | 21:04
victor_xy: плешивый таки боицца отхватить по сопатке от янкесов...
blahovdav 09 января 2019 | 21:08
watson_: ..банкут амеры.../Свинопуту напомнить, что в твоей недоимперийке банкуют бородатые акадэмики в трениках?
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 20:38
Ну, а если не будет договора мирного, тогда - война, ядерная...(японцы это лучше поймут, чем мирную дипломатию, спросите у пендосов). ;)
shicotus_live 09 января 2019 | 20:39
pattrick1: Забавно, что наши местные Ыусперты уже пару недель воют, мол, отдаёт злой Путин Курилы супостатам. Сейчас завоют другое, мол, опять злобный Тот-Кого-Нельзя-Называть честных демократов нае..обманул))))
pattrick1 09 января 2019 | 20:43
shicotus_live:
Ну, это понятно, если В.Путин за колхозы, то "шендеровичи", "альбацы" и "гозманы" - против и наоборот.
alo0000 09 января 2019 | 20:53
pattrick1: Это даже не конспирология с фантастикой. А можно ещё поменять все Курилы на хоккайдо.
pattrick1 09 января 2019 | 21:00
alo0000:
Не заметил как все люди с хорошими лицами начали обвинять В.Путина, в том что он разбазаривает русские земли и одновременно, как самый страшный его грех, цитируют его фразу про распад СССР, как величайшую геополитическую катастрофу, с потом сраные "азербайджаны", "туркмении", "украины", "грузии", "белороссии", не были русскими землями и будто не сами русские придумали эти слова - "эстония", "украина", "казахстан"....
alo0000 09 января 2019 | 21:04
pattrick1: Да никто его не обвиняет в том, что он не сделал. Япошки повелись на развод с целью напугать китайцев и подвигнуть к союзу с РФ, от которого они отбрыкиваются.
alo0000 09 января 2019 | 20:51
watson_: Ждём ответного шага от китайцев. Готовы ли они швырять деньги к ногам короля бензоколонки. Синдзо так и не понял, что разыгрывает китайскую карту для РФ.
vserg 09 января 2019 | 20:37
То есть опять самураев развели? В который раз уже!
protoukrop 09 января 2019 | 20:37
В каждую российскую семью пусть подгонят по телевизору LG 4K 55 дюймов, а там подумаем.
rampa 09 января 2019 | 20:44
protoukrop: только этого дерьма не хватало
aspid55 09 января 2019 | 20:45
protoukrop: LG это корейская фирмса.
Но неважно, просто у меня вопрос: неужели ты родину продашь за телевизор
ukrotomos 09 января 2019 | 20:50
aspid55: А чего бы и нет? Вон хомячье за холодильник да печеньки уже вовсю продает!
stopkran1969 09 января 2019 | 20:55
protoukrop: а каким местом японцы к корейской LG? Да и фофана тебе на ламповом "садко714" смотреть удобнее
bizon11 09 января 2019 | 20:57
protoukrop: знаток ватный))) LG - южнокорейская фирма...Ржунимагу - понабирают троллей с подворотни)))
sergey1971 09 января 2019 | 20:40
Весьма странное заявление. Ведь Путин говорил что мирный договор возможен на основе декларации 1956г., которая предусматривает передачу Японии двух островов.
jetsam 09 января 2019 | 20:43
да.да.да.
а еще признает сборную рф по футболу - чемпионами мира всех времен и народов.
а еще - ботокс бесплатно и неограниченно.
а еще - виолончель, скрипу и собаку каждому россиянину.
а еще и еще и еще.
и мы - подумаем чуток.
ladyirina 09 января 2019 | 20:46
Много шума из ничего
creta 09 января 2019 | 20:47
Ну что, ублюдки укроподпендоснолиберальные, собирается Путин отдавать Курилы?
rampa 09 января 2019 | 20:51
creta: пока не известно. Он еще не рассказал, о чем он на встрече договорился
timber_head 09 января 2019 | 20:53
creta: Поживем - увидим. Крым он тоже присоединять не собирался, и пенсионный возраст поднимать не собирался и уж который год борется за снижение цен на бензин.
okrokodile 09 января 2019 | 20:51
...А, что так все порты возбудились?
Вова предаёт (предупреждали)? Так, чего-ли? Что забегали? Гиркина-Стрелкова слава покоя не даёт? Вурда, отвечай, герой борьбы с женщиной.
vumba 09 января 2019 | 20:53
Похоже стороны не поняли друг друга. ментальность разная
grs_alx_112018 09 января 2019 | 20:57
Как пелось в одной песенке Нау
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.
vitfom 09 января 2019 | 20:57
Очень любопытный пассаж. А о чем они тогда вообще разговаривают, если не собираются ничего передавать? На предмет того, чтобы Абэ забыл и простил эти острова? Так его дома четвертуют за это, и договор никто в Японии не ратифицирует.
ukrotomos 09 января 2019 | 21:02
vitfom: Так это проблемы Абэ. Вон он уже и папой-самураем клялся... Так что пусть за базар отвечает, раз придурков в Японии не может образумить!
borisv 09 января 2019 | 20:58
И пусть также Япония кормит 2 дивизии ВДВ, перебрасываемые на Курилы для поддержания суверенитета РФ. А иначе - какой мирный договор?
okrokodile 09 января 2019 | 20:58
....Через 7-мь лет - порты записывайте - будет 7-мь округов (кантонов) под внешним (межд.) управлением после перемещения ядерного оружия из бывш.РФ.
Все перейдут под контроль объединенной Европы и Саши и не надо будет завидовать Курилам (портяны, зависть это плохо).
proletarian74 09 января 2019 | 21:06
okrokodile:
Во, Нострадаменко вылез ))) Переместили только от буйных скаклообразных и детей степей. А вот беларусам можно было и оставить.. Ну ладно, в рамках СГ вернется еще туда..
murad_manapov 09 января 2019 | 20:58
путиснкое племя взвыло от счастья))
sutara 09 января 2019 | 21:11
Напрасно Абэ рассчитывал на что-либо. С нашими наперсточниками нельзя ни во что играть. Обязательно проиграешь. Надо набираться терпения и ждать когда в России придут порядочные и здравомыслящие политики. А пока прессинговать и вводить новые санкции!