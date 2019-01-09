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20:30, 09 января 2019

Москва: Мирный договор с Японией возможен,только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами

Мирный договор с Японией возможен, только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами, — настаивают в Москве. Об этом, в частности, представители МИДа сказали послу Японии в России. Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Токио в том, что там искажают суть договоренностей президента Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ. Кроме того, в российской столице обратили внимание на недавние высказывания премьера. В преддверии визита в Москву Абэ обещал поставить точку в вопросе заключения мирного договора. Кроме того, он давал понять, что в ходе встречи в Москве будет обсуждаться и проблема Южных Курил, на которые претендует Япония.

Комментарии

37

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watson_ 09 января 2019 | 20:33

То есть Абэ выдавал желаемое за действительное? Придётся теперь Абэ выполнять свою клятву, неужели сеппука? ((

pattrick1 09 января 2019 | 20:34

Москва: Мирный договор с Японией возможен,только если она признает суверенитет России над южными Курильскими островами...

Признает суверенитет и ликвидирует все американские базы на территории Японии.

watson_ 09 января 2019 | 20:38

pattrick1: Ну американские базы это не в силах Абэ даже если бы он и захотел, на их островах банкуют амеры.

pattrick1 09 января 2019 | 20:41

Тогда никакого доверия к словам Синдзо Абэ, тогда пусть вместо него, переговоры от Японии ведёт Дональд Трамп.

victor_xy 09 января 2019 | 20:57

Вы уж меня простите г-да, но всё это ваше жалкий лепет - по порядку: во-первых это джапаны заинтересованы в мирном договоре, потому как раз его нет, то действует до сих пор приказ генералиссимуса Сталина о захвате Хоккайдо, и почему Пу его до сих пор не выполнил, это надо ещё проверить... ;) - а раз так, то наверно можно России отказаться от Хоккайдо, но при соответствующих условиях и компенсациях от джапанов, а иначе ... - приказ есть приказ, да!

kitaiss 09 января 2019 | 21:04

victor_xy: плешивый таки боицца отхватить по сопатке от янкесов...

blahovdav 09 января 2019 | 21:08

watson_: ..банкут амеры.../Свинопуту напомнить, что в твоей недоимперийке банкуют бородатые акадэмики в трениках?

naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 20:38

Ну, а если не будет договора мирного, тогда - война, ядерная...(японцы это лучше поймут, чем мирную дипломатию, спросите у пендосов). ;)

shicotus_live 09 января 2019 | 20:39

pattrick1: Забавно, что наши местные Ыусперты уже пару недель воют, мол, отдаёт злой Путин Курилы супостатам. Сейчас завоют другое, мол, опять злобный Тот-Кого-Нельзя-Называть честных демократов нае..обманул))))

pattrick1 09 января 2019 | 20:43

shicotus_live:

Ну, это понятно, если В.Путин за колхозы, то "шендеровичи", "альбацы" и "гозманы" - против и наоборот.

alo0000 09 января 2019 | 20:53

pattrick1: Это даже не конспирология с фантастикой. А можно ещё поменять все Курилы на хоккайдо.

pattrick1 09 января 2019 | 21:00

alo0000:

Не заметил как все люди с хорошими лицами начали обвинять В.Путина, в том что он разбазаривает русские земли и одновременно, как самый страшный его грех, цитируют его фразу про распад СССР, как величайшую геополитическую катастрофу, с потом сраные "азербайджаны", "туркмении", "украины", "грузии", "белороссии", не были русскими землями и будто не сами русские придумали эти слова - "эстония", "украина", "казахстан"....

alo0000 09 января 2019 | 21:04

pattrick1: Да никто его не обвиняет в том, что он не сделал. Япошки повелись на развод с целью напугать китайцев и подвигнуть к союзу с РФ, от которого они отбрыкиваются.

alo0000 09 января 2019 | 20:51

watson_: Ждём ответного шага от китайцев. Готовы ли они швырять деньги к ногам короля бензоколонки. Синдзо так и не понял, что разыгрывает китайскую карту для РФ.

vserg 09 января 2019 | 20:37

То есть опять самураев развели? В который раз уже!

protoukrop 09 января 2019 | 20:37

В каждую российскую семью пусть подгонят по телевизору LG 4K 55 дюймов, а там подумаем.

rampa 09 января 2019 | 20:44

protoukrop: только этого дерьма не хватало

aspid55 09 января 2019 | 20:45

protoukrop: LG это корейская фирмса.
Но неважно, просто у меня вопрос: неужели ты родину продашь за телевизор

ukrotomos 09 января 2019 | 20:50

aspid55: А чего бы и нет? Вон хомячье за холодильник да печеньки уже вовсю продает!

stopkran1969 09 января 2019 | 20:55

protoukrop: а каким местом японцы к корейской LG? Да и фофана тебе на ламповом "садко714" смотреть удобнее

bizon11 09 января 2019 | 20:57

protoukrop: знаток ватный))) LG - южнокорейская фирма...Ржунимагу - понабирают троллей с подворотни)))

sergey1971 09 января 2019 | 20:40

Весьма странное заявление. Ведь Путин говорил что мирный договор возможен на основе декларации 1956г., которая предусматривает передачу Японии двух островов.

(комментарий скрыт)

jetsam 09 января 2019 | 20:43

да.да.да.
а еще признает сборную рф по футболу - чемпионами мира всех времен и народов.
а еще - ботокс бесплатно и неограниченно.
а еще - виолончель, скрипу и собаку каждому россиянину.
а еще и еще и еще.
и мы - подумаем чуток.

ladyirina 09 января 2019 | 20:46

Много шума из ничего

creta 09 января 2019 | 20:47

Ну что, ублюдки укроподпендоснолиберальные, собирается Путин отдавать Курилы?

rampa 09 января 2019 | 20:51

creta: пока не известно. Он еще не рассказал, о чем он на встрече договорился

timber_head 09 января 2019 | 20:53

creta: Поживем - увидим. Крым он тоже присоединять не собирался, и пенсионный возраст поднимать не собирался и уж который год борется за снижение цен на бензин.

okrokodile 09 января 2019 | 20:51

...А, что так все порты возбудились?
Вова предаёт (предупреждали)? Так, чего-ли? Что забегали? Гиркина-Стрелкова слава покоя не даёт? Вурда, отвечай, герой борьбы с женщиной.

vumba 09 января 2019 | 20:53

Похоже стороны не поняли друг друга. ментальность разная

(комментарий скрыт)

grs_alx_112018 09 января 2019 | 20:57

Как пелось в одной песенке Нау
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелек.
Если ты ходишь по грязной дороге,
Ты не сможешь не выпачкать ног.

vitfom 09 января 2019 | 20:57

Очень любопытный пассаж. А о чем они тогда вообще разговаривают, если не собираются ничего передавать? На предмет того, чтобы Абэ забыл и простил эти острова? Так его дома четвертуют за это, и договор никто в Японии не ратифицирует.

ukrotomos 09 января 2019 | 21:02

vitfom: Так это проблемы Абэ. Вон он уже и папой-самураем клялся... Так что пусть за базар отвечает, раз придурков в Японии не может образумить!

borisv 09 января 2019 | 20:58

И пусть также Япония кормит 2 дивизии ВДВ, перебрасываемые на Курилы для поддержания суверенитета РФ. А иначе - какой мирный договор?

okrokodile 09 января 2019 | 20:58

....Через 7-мь лет - порты записывайте - будет 7-мь округов (кантонов) под внешним (межд.) управлением после перемещения ядерного оружия из бывш.РФ.
Все перейдут под контроль объединенной Европы и Саши и не надо будет завидовать Курилам (портяны, зависть это плохо).

proletarian74 09 января 2019 | 21:06

okrokodile:

Во, Нострадаменко вылез ))) Переместили только от буйных скаклообразных и детей степей. А вот беларусам можно было и оставить.. Ну ладно, в рамках СГ вернется еще туда..

murad_manapov 09 января 2019 | 20:58

путиснкое племя взвыло от счастья))

sutara 09 января 2019 | 21:11

Напрасно Абэ рассчитывал на что-либо. С нашими наперсточниками нельзя ни во что играть. Обязательно проиграешь. Надо набираться терпения и ждать когда в России придут порядочные и здравомыслящие политики. А пока прессинговать и вводить новые санкции!

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