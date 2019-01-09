Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов скончался на 89-м году жизни

Об этом изданию РБК сказала его дочь, юрист Елена Лукьянова. По ее словам, в последнее время ее отец тяжело болел.

Лукьянов на посту главы Верховного совета поддержал ГКЧП и принял участие в работе комитета. До декабря 92-го года он находился в следственном изоляторе «Матросская тишина». Постановлением Госдумы в начале 94-го года он и остальные члены ГКЧП были амнистированы.