Специалисты держат пожар под Оренбургом под контролем, — утверждает пресс-секретарь Губернатора
Пострадавших нет, и сейчас делается всё возможное для предотвращения распространения огня, — сказал Сергей Шермецинский.
Сергей Шермецинский добавил, что площадь пожара сейчас уменьшилась с семи тысяч квадратных метров до пяти.
Комментарии5
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a_buvgrobu 09 января 2019 | 20:11
Новый год с чистого листа.... и финансовыми поблажками ... плюс страховка.... Директору
hrzn877 09 января 2019 | 20:27
Под контролем - это как? То есть пожар горит, но мы его контролируем - хотим разрешим ему гореть, хотим - потушим? Выходит, хотим чтобы всё горело синим пламенем, если контролируем, но тушить как-то не хочется? Чёй-то вконец заврались...
monik_7 09 января 2019 | 20:59
hrzn877: под контролем означает, что пламени не дают распространяться. Обычная практика: огнем пламя на пламя и пусть все выгорает изнутри
jetsam 09 января 2019 | 20:45
под контролем - как и цены на бензин?
ну тады ой. пропал дом.
alik999 09 января 2019 | 20:47
"Губернатор" с большой буквы - это что-то...