Депутаты британского парламента обязали правительство подготовить план на случай,если сделку по выходу из ЕС отвергнут

Депутаты британского парламента обязали правительство за три дня подготовить план действий на случай, если сделку по выходу из ЕС отвергнут. Такие поправки поддержали 308 парламентариев против 297-ми. Первоначально у кабинета министров было три недели на подготовку запасного варианта.

Сегодняшнее голосование предшествовало возобновлению дебатов по проекту сделки. Обсуждение продлится до следующей среды, и уже тогда Палате общин предстоит одобрить или отвергнуть документ, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Наблюдатели оценивают сегодняшние события в парламенте как проигрыш британского правительства.