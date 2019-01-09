Депутаты британского парламента обязали правительство подготовить план на случай,если сделку по выходу из ЕС отвергнут
Депутаты британского парламента обязали правительство за три дня подготовить план действий на случай, если сделку по выходу из ЕС отвергнут. Такие поправки поддержали 308 парламентариев против 297-ми. Первоначально у кабинета министров было три недели на подготовку запасного варианта.
Сегодняшнее голосование предшествовало возобновлению дебатов по проекту сделки. Обсуждение продлится до следующей среды, и уже тогда Палате общин предстоит одобрить или отвергнуть документ, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Наблюдатели оценивают сегодняшние события в парламенте как проигрыш британского правительства.
Комментарии4
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naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 20:22
План у них точно есть - только обкуренный мелкобрит может так вести дела.
watson_ 09 января 2019 | 20:23
Депутаты британского парламента обязали правительство подготовить план на случай,если сделку по выходу из ЕС отвергнут
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Ну на этот случай Мэй ещё раз повторит проверенный временем трюк со Скрипалями , и депутаты британского парламента будут удовлетворены?! ))
wild82 09 января 2019 | 20:35
Британии, надо думать о ЕС и экономических последствиях. А Ирландии, ведь Ирландия остается в ЕС. А часть земель которые Ирландцы считают своими уйдет под контролем Англии, как бы у Британеров не возникли старые проблемы с ИРА.
piter_ug 09 января 2019 | 20:41
«От добра добра не ищут».
Придётся Великобритании остаться в ЕС.