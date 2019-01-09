Италия не будет принимать новых мигрантов, — подчеркнул министр внутренних дел страны Маттео Сальвини
Рим будет добиваться ускоренного процесса депортации нелегалов из Европы, — добавил министр после встречи со своим польским коллегой Иоахимом Брудзиньским. Тот, в свою очередь, заметил, что в ходе переговоров они согласились с тем, что внешние границы Евросоюза необходимо укреплять.
Ранее Италия запретила принимать в своих портах суда, которые спасают мигрантов, пытающихся переправиться в Европу из Африки.
Комментарии1
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naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 20:34
Будет. Будет принимать.
Иначе получит "жёлтые жилеты", забастовки авиаработников, факельные марши нацистов ... от заокеанского босса!!! ;-)))