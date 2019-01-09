Рим будет добиваться ускоренного процесса депортации нелегалов из Европы, — добавил министр после встречи со своим польским коллегой Иоахимом Брудзиньским. Тот, в свою очередь, заметил, что в ходе переговоров они согласились с тем, что внешние границы Евросоюза необходимо укреплять.

Ранее Италия запретила принимать в своих портах суда, которые спасают мигрантов, пытающихся переправиться в Европу из Африки.