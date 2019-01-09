Тюремное ведомство проверяет обстоятельства смерти в колонии генерал-майора запаса Владимира Полещука
Он был приговорен в 2017-м году к 7-ми годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с жильем Минобороны. Как пишет газета «Коммерсантъ», в конце декабря заключенному колонии в Санкт-Петербурге стало плохо. Он жаловался на боли в груди. В медчасти врачи лишь констатировали смерть осужденного. Адвокаты Полещука настаивают на том, что их клиент был серьезно болен, и его должны были освободить от наказания по медицинским обстоятельствам.
Комментарии7
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anemon 09 января 2019 | 20:08
Убрали свидетеля. Не мог он один мошенничать с жильем Минобороны.
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 20:18
anemon:
Если с генералами режим поступает жестко, то что он сделает с беззащитными шендеровичами, гозманами и макаревичами?
kreamssdick 09 января 2019 | 20:27
leonidoff_leonea: а с ротенбергами и вексельбергами?
anemon 09 января 2019 | 20:30
leonidoff_leonea: Шендерович с режимом не воровал.
region62 09 января 2019 | 20:11
Крыса хорошая...когда дохлая.
mudrlant 09 января 2019 | 20:37
Как когда-то писали в совковой периодике - их нравы. И дело не в том, что кому-то нужно было его убрать, а в той тотальной жестокости, царящей в наших "исправительных" учреждениях (как, впрочем, и на воле). Пытки, физические и психологические, унижения, скотское поведение вертухаев и их федерального начальства, коррупция... Невольно вспоминается бериевская лагерная пыль. Зато скрепы наши крепки и крымнаш.
curious69_ 09 января 2019 | 20:37
Ещё во время следствия и когда его судили ,у него было больное сердце и сахарный диабет. И с таким букетом он "служил" видно ценный кадр и опытный ТЫЛОВИК ,как раньше говорили.