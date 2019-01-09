Тюремное ведомство проверяет обстоятельства смерти в колонии генерал-майора запаса Владимира Полещука

Он был приговорен в 2017-м году к 7-ми годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с жильем Минобороны. Как пишет газета «Коммерсантъ», в конце декабря заключенному колонии в Санкт-Петербурге стало плохо. Он жаловался на боли в груди. В медчасти врачи лишь констатировали смерть осужденного. Адвокаты Полещука настаивают на том, что их клиент был серьезно болен, и его должны были освободить от наказания по медицинским обстоятельствам.