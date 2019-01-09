Москва обвиняет Токио в искажении сути договоренностей российского и японского лидеров
Речь идет о проблеме мирного договора между двумя странами. В российский МИД сегодня вызвали японского посла Тоёхису Кодзуки. Представители внешнеполитического ведомства сказали дипломату, что проблема мирного договора должна решаться на основе признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. Сюда, в том числе, входит суверенитет России над южными Курильскими островами. В Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о необходимости добиться понимания жителей Южных Курил по вопросу о переходе территориальной принадлежности островов, — добавили в МИДе.
Комментарии16
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aspid55 09 января 2019 | 20:05
Конечно, ишь чего Абэ ляпнул, мол жителей Курил в Японию заберет.
Да они утонут от переселенцев Курилы-то, пока договор оформят.
А вся остальная Россия опустеет.
Надо Абэ выговор объявить, по партийной линии ЛДПР.
oo0oo 09 января 2019 | 20:06
Японцы будут чувствовать себя хозяевами на Южных Курилах только при одном условии - если Япония войдет в состав России.
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 20:17
Эти узкоглазые понимают только один аргумент - ядерную дубинку (проверено пендосами).
Так что же ?!!
aspid55 09 января 2019 | 20:36
oo0oo: Это точно, и будет тогда не Россия мать, а японамать.
И это правильно.
equus 09 января 2019 | 20:07
aspid55:
Не ЛДПR, а ЛДПЯ.
;-)))
equus 09 января 2019 | 20:05
А о чём договорились..??
a_buvgrobu 09 января 2019 | 20:05
Да, вот так вот, как кота в его кучу мордой и надо макать.
aspid55 09 января 2019 | 20:39
a_buvgrobu: зря ты так про Путина, он просто добра хотел.
Много добра. Еще больше чем имеет.
penderezky 09 января 2019 | 20:05
так путин слил или не слил. нам тут все рупоры рукопожатной общественности объяснили что острова уже японские а там и крым. и вдруг. нельзя же так!
novichok_ 09 января 2019 | 20:06
Сергей Викторович Лавров молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам...
Переводчик с японского опаздывал, Лавров импровизировал как мог...
prospero123 09 января 2019 | 20:32
novichok_: ...не помогло...
idruker 09 января 2019 | 20:36
novichok_: Глава японской делегации тоже куда то запропастился. Его личный денщик как мог старался изобразить своего хозяина
udavi_naebabchenko 09 января 2019 | 20:07
Какая разница, что говорит российский МИД: эховская жидобандера уже "отдала" острова Японии. Обратной дороги нет.
unprejudiced 09 января 2019 | 20:10
Клиника: ПАСЕ рекомендовала России собрать делегацию из шести полов
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила России сформировать состав делегации по принципу равноправия шести полов, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Эти критерии связаны как с фракционным принципом, хорошо вам известным, так и с менее, может быть, известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», — сказал Толстой.
Такие рекомендации содержатся в приглашении секретариата ПАСЕ. В Госдуме намерены изучить и обдумать эту информацию. Вице-спикер пообещал, что нижняя палата парламента сформирует позицию по участию России в ПАСЕ в течение недели.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что решение будет принято до первого заседания ассамблеи 21 января.
proletarian74 09 января 2019 | 20:28
unprejudiced:
Шесть???!!! Это столько же у них сортов говна в Ивропке то!!!
grazschdanin 09 января 2019 | 21:01
Ткнули мордой и япошек, и либералов наших, и американцев что то там уже прокукарекавших.
Как дети малые - думают, что если гундосить в магазине, то игрушку все таки купят.