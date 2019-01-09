Москва обвиняет Токио в искажении сути договоренностей российского и японского лидеров

Речь идет о проблеме мирного договора между двумя странами. В российский МИД сегодня вызвали японского посла Тоёхису Кодзуки. Представители внешнеполитического ведомства сказали дипломату, что проблема мирного договора должна решаться на основе признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме. Сюда, в том числе, входит суверенитет России над южными Курильскими островами. В Москве обратили внимание на высказывания японского руководства о необходимости добиться понимания жителей Южных Курил по вопросу о переходе территориальной принадлежности островов, — добавили в МИДе.