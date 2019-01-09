Полицейские ищут мужчину, открывшего стрельбу в салоне сотовой связи в поселке Московский

Полицейские разыскивают неизвестного, ворвавшегося в салон сотовой связи в поселке Московский Новой Москвы и несколько раз выстрелившего в воздух из пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «В полицию поступило сообщение о том, что в один из салонов сотовой связи в поселке Московский ворвался неизвестный и несколько раз выстрелил вверх, предположительно, из травматического пистолета. В результате происшествия пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.