Полицейские ищут мужчину, открывшего стрельбу в салоне сотовой связи в поселке Московский
Полицейские разыскивают неизвестного, ворвавшегося в салон сотовой связи в поселке Московский Новой Москвы и несколько раз выстрелившего в воздух из пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. «В полицию поступило сообщение о том, что в один из салонов сотовой связи в поселке Московский ворвался неизвестный и несколько раз выстрелил вверх, предположительно, из травматического пистолета. В результате происшествия пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Комментарии1
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