В Новосергиевском районе под Оренбургом из-за пожара на заводе введен режим чрезвычайной ситуации
Площадь возгорания составляет около 5-ти тысяч квадратных метров, — говорят в областной администрации. На место происшествия выехал губернатор. В тушении задействованы более 70-ти человек и свыше 30-ти единиц техники, — говорят в местном управлении МЧС. Власти говорят, что необходимости в эвакуации местных жителей пока нет. Роспотребнадзор отслеживает вредные выбросы в районе ЧП.
Комментарии2
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:47
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poluputing 09 января 2019 | 19:48
жидобандеровцы передислоцировались из Магнитогорска под Оренбург. Ликвидировать жидобандеровскую гидру в зародыше, вот цель каждого истинного залюбопутинца. Иначе не будет россиянцам покоя до самого до рая.