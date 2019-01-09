В Новосергиевском районе под Оренбургом из-за пожара на заводе введен режим чрезвычайной ситуации

Площадь возгорания составляет около 5-ти тысяч квадратных метров, — говорят в областной администрации. На место происшествия выехал губернатор. В тушении задействованы более 70-ти человек и свыше 30-ти единиц техники, — говорят в местном управлении МЧС. Власти говорят, что необходимости в эвакуации местных жителей пока нет. Роспотребнадзор отслеживает вредные выбросы в районе ЧП.