Российский МИД этим вечером вызвал к себе посла Японии
Его внимание обратили на последние высказывания официального Токио по вопросу о мирном договоре между двумя странами. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, японская сторона грубо искажает суть договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В МИДе подчеркнули, что решение проблемы мирного договора должно основываться на признании японской стороной итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над Южными Курилами.
Ранее японский премьер поклялся поставить точку в вопросе о заключении договора. Он подчеркнул, что консультациях с Москвой наступил решающий момент. Кроме того, Абэ добавил, что если Япония получит южные острова Курильской гряды, она не против, чтобы там остались местные жители.
Комментарии26
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leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:34
Путину жалко четыре острова отдать. Вот жмот. Скоро пол Украины к России перейдет, а он на вонючих островах зациклился.
tetriz 09 января 2019 | 19:37
leonidoff_leonea: даже дети уже в курсе, что на островах тут же появятся американские ПРО, если отдать их узкоплёночным самураям!
А вот до боранов никак не доходит...
watson_ 09 января 2019 | 19:43
Зачем самураям русские острова, думаю незачем, но кто ж запретит им помечтать? ))
danko1 09 января 2019 | 19:47
Нашего неадеквата постоянно с русского на русский переводят то Песков, то МИД.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:48
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haldey 09 января 2019 | 19:38
leonidoff_leonea: Так СШашники прямым текстом сказали, как только острова будут в нашей сфере там будут наши ракеты)))
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:47
haldey:
Наплевать на ракеты. Путину не Дальний Восток нужен. Так Китай можно смотрящим оставить. Путин поставил задачу выйти к берегам Ла-Манша.
aspid55 09 января 2019 | 19:51
haldey: Это тебе американский морпех лично на ушко сказал, когда тебя любил, да?
Зачем им там ракеты нужны, голубок, он тебе не объяснил?
Куда стрелять?
От латвийской границы до Москвы Першинг-2 летит около минут, Томагавк - примерно 6 минут.
А от Курил до Москвы ни та, ни та не долетают вообще.
так за каким хером их будут ставить, по белым медведям садить?
Впрочем, идиота спрашивать бессмысленно, если ему дружок на ушко нашептал.
gs1112 09 января 2019 | 19:40
Японцы умные, но наивные. Договор о дружбе по путински это зелененькие человечики на БУКах, и никак иначе.
kamen_12 09 января 2019 | 19:44
gs1112: Во, во! Рот бы закрыл, а и Окинавы можно лишится!
aspid55 09 января 2019 | 19:54
kamen_12: Ты в штаны уже наделал с перепугу? Или еще можешь в сортир успеть?
Смотри, вас много, а сортиров в России мало.
беги пока не заняли. Или ведро приготовь.
guini 09 января 2019 | 19:51
gs1112: Не хотят учиться на чужих ошибках(Крым) будут учиться на своих
kp6ic 09 января 2019 | 19:42
leonidoff_leonea:
а чот из своей срани командуешь, кому и куда отдавать русские земли? дурень.
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:52
kp6ic:
А ты, вы...лядок, почитай из каких сраней тут на Эхе Москвы командуют. Из Латвии, Польши, Грузии, Украины, США, Канады, Израиля и даже Эстонии. Ты бы и из моей родной Молдовы не обратил бы внимание на комментарий, если бы я призвал расчленить рашку и повесить Путина.
kp6ic 09 января 2019 | 19:54
leonidoff_leonea:
чо ты несешь, дурень? иди ап стену треснись с разбегу.
aspid55 09 января 2019 | 19:45
leonidoff_leonea:
Абэ добавил, что если Япония получит южные острова Курильской гряды, она не против, чтобы там остались местные жители.
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Вот это главная ошибка Абэ.
Он просто не знает и не представляет сколько там будет местных жителей к моменту пердачи островов.
Не менее 140 миллионов. Вся остальная Россия пустая будет.
Вот потому и всполошились в Москве.
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:55
aspid55:
И что, тогда Украина наконец освободит свои исконные города, Краснодар, Ростов, Воронеж, Волгоград, Астрахань от москальского мусора?
a_buvgrobu 09 января 2019 | 19:38
Передача островов, если она состоится, откроет ящик пандоры пересмотра итогов Великой Отечественной войны. И следом сразу возникнут вопросы по Калининградской области, Карелии и много еще по чему. Не говоря уже о том, что России предъявят материальные претензии всякие окраины, прибалтики и т.д.
idruker 09 января 2019 | 19:48
a_buvgrobu: Вообще то не мешало бы. Раз уж можно забирать себе Крым по "исторической справедливости", то по тому же счету надо бы пересмотреть и принадлежность Кёнигсберга и Карелии, но только кому нужна эта головная боль, кроме России и тебе подобных неугомонных балбесов?
kamen_12 09 января 2019 | 19:41
Абэ думал, буровить можно что угодно, один фиг японский никто не понимает.
unprejudiced 09 января 2019 | 19:41
Ну чтож, орех, мельников и прочая либерда которая тут нагнетала последние дни, пора бы вам извиниться за свою ложь по поводу этих островов
idruker 09 января 2019 | 19:53
unprejudiced: Тебе Кадыровские лавры спать что ли на дают? Если желаешь "извинений", то прежде начни с себя - извиняйся за ту ахинею, которую ты здесь тоннами вываливаешь как от своего имени, так и бездумными перепечатками с интернет-помоек.
alena01 09 января 2019 | 19:49
Сдали японцы Вову, как пустую посуду...
Спалили...
Вата еще не готова возликовать по-поводу отдачи островов, а они...
krs_sk 09 января 2019 | 19:54
Интересно, находятся же еще в мире простаки всерьез принимающие московских провокаторов ))
foma55 09 января 2019 | 19:55
Россия захват пытается законным представить что Курилы, что Крым.
vargor 09 января 2019 | 19:57
Либералы в последнее время врут, что Курильские острова уже решено отдать Японии. Судя по этой новости, ничего подобного нет.