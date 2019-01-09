Российский МИД этим вечером вызвал к себе посла Японии

Его внимание обратили на последние высказывания официального Токио по вопросу о мирном договоре между двумя странами. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, японская сторона грубо искажает суть договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В МИДе подчеркнули, что решение проблемы мирного договора должно основываться на признании японской стороной итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над Южными Курилами.

Ранее японский премьер поклялся поставить точку в вопросе о заключении договора. Он подчеркнул, что консультациях с Москвой наступил решающий момент. Кроме того, Абэ добавил, что если Япония получит южные острова Курильской гряды, она не против, чтобы там остались местные жители.