Самый богатый в мире человек разводится с супругой
Глава компании Amazon Джефф Безос написал в своем Твиттере, что это обоюдное решение. Со своей женой Маккензи они решили расстаться друзьями. В браке они состояли 25 лет.
Состояние Джеффа Безоса оценивается почти в 140 миллиардов долларов.
Комментарии17
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:42
vitaly_mx23:
Вот какого рожна ты тут мешаешь нам вести антилиберальную, прокремлевскую пропаганду? Иди найди этого кретина Лёху, забери бабки, и передай в детский дом.
polsan 09 января 2019 | 19:11
Со своей женой Маккензи они решили расстаться друзьями.
Это как раз его жена сделала его миллиардером! Так -что он ей обязан всем что у него есть в полном смысле слова! )
pozordanilkiny2010 09 января 2019 | 19:12
Так он же уже развелся несколько лет назад!
equus 09 января 2019 | 19:16
pozordanilkiny2010:
При таких деньжищах можно жениться и разводиться хоть дважды в день!..
;-)
equus 09 января 2019 | 19:14
Отлично. Теперь в мире будет целых два самых богатых человека!..
;-))
irjiproebl 09 января 2019 | 19:29
Если поровну , то я в нее уже заочно влюбился
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:44
irjiproebl:
А если она страшнее Ксении Собчак?
glotov 09 января 2019 | 19:16
Теперь тона его трусанет: так и посыпятся из него миллиончики.
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:37
glotov:
Не понял. Разве Путин не развелся со своей мымрой?
irjiproebl 09 января 2019 | 19:25
Как порядочный человек , я думаю , он ей оставит квартиру ,мебель , телевизор , холодильник , машину ... посудомоечную , а сам переберется к другу в общагу на раскладушку
garik57 09 января 2019 | 19:42
irjiproebl: Я читал, что он продолжает жить в доме,купленном в 1959 году за 30 тысяч долларов.
s_vlad 09 января 2019 | 19:28
Конечно останутся друзьями - миллиардерами, ей кажется 50 % полагается, по закону !?))
a_buvgrobu 09 января 2019 | 19:29
теперь я всю ночь спать не буду.
кому это интересно?
leonidoff_leonea 09 января 2019 | 19:39
a_buvgrobu:
Давеча новость была, что депутат курицу переехал, а в Подмосковье хулиган скамейку поломал...
Не иначе все это путинские прокладки.
physik 09 января 2019 | 19:46
leonidoff_leonea: Вот и продолжай наблюдать за такими новостями. Только не отвлекайся на написание комментариев, вдруг, что-то упустишь.
kazlevich1949 09 января 2019 | 19:48
Ну таки будем считать, что состояние в 140 миллиардов долларов в современном Мире ещё не "чёрная дыра"... не весь "свет" и не вся информация поглощается этой массой денег. Таки интересно какими суммами в этой "чёрной дыре" оперирует уважаемый барон Ротшильд,... с какой массы денег информация исчезает?