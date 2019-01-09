Самый богатый в мире человек разводится с супругой

Глава компании Amazon Джефф Безос написал в своем Твиттере, что это обоюдное решение. Со своей женой Маккензи они решили расстаться друзьями. В браке они состояли 25 лет.

Состояние Джеффа Безоса оценивается почти в 140 миллиардов долларов.