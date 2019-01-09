Работники парка «Россия – моя история» убрали наклейки с хронологической таблицы в разделе «Новейшая история России»
Работники исторического парка «Россия – моя история» убрали наклейки с хронологической таблицы в разделе «Новейшая история России». Накануне один из посетителей парка рассказал, что там были закрыты даты терактов на Дубровке и в Беслане, войны в Грузии и гибели подлодки «Курск».
В руководстве парка сказали «Эху», что сейчас выясняют, кто и с какой целью это сделал. Случившееся представители парка назвали «абсурдной и провокационной корректировкой». Они подчеркнули, что сам баннер находился не на экспозиции, а в проходном коридоре рабочей зоны. На выставке же рассказывается обо всех этих трагических событиях на нескольких стендах.
Комментарии5
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:11
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gordy 09 января 2019 | 19:38
"... сейчас выясняют, кто и с какой целью это сделал."
Проверят на предмет симптомов шизофрении?
ahtung700 09 января 2019 | 19:20
какие наклейки вторые сутки в топе г*вноиздания,че бы такого тоже заклеить?
neon999 09 января 2019 | 19:22
Засветились и лицемерно оправдываются, убогие.
shmuel63 09 января 2019 | 19:35
А что теперь скажет нам Объективный Макс (unprejudiced) из Нижнего Тагила?