Работники парка «Россия – моя история» убрали наклейки с хронологической таблицы в разделе «Новейшая история России»

Работники исторического парка «Россия – моя история» убрали наклейки с хронологической таблицы в разделе «Новейшая история России». Накануне один из посетителей парка рассказал, что там были закрыты даты терактов на Дубровке и в Беслане, войны в Грузии и гибели подлодки «Курск».

В руководстве парка сказали «Эху», что сейчас выясняют, кто и с какой целью это сделал. Случившееся представители парка назвали «абсурдной и провокационной корректировкой». Они подчеркнули, что сам баннер находился не на экспозиции, а в проходном коридоре рабочей зоны. На выставке же рассказывается обо всех этих трагических событиях на нескольких стендах.