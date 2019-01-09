Сразу в трех крупных аэропортах Германии в ночь на четверг начнется забастовка персонала
В течение всего дня не будут работать сотрудники служб, которые контролируют безопасность пассажирских и грузовых перевозок.
Сотрудники аэропортов Кельн/Бонн и Дюссельдорф сложат работу в полночь, Штутгарта – в три часа ночи. Забастовка продлится весь день и приведет к значительным ограничениям в подготовке рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее воспользоваться информацией авиаперевозчиков. Причина забастовки – тарифный конфликт между германским профсоюзом трудящихся «Верди» и Федеральным союзом предприятий авиационной безопасности. Сотрудники частных фирм, которые проверяют пассажиров, персонал и фрахт перед полетом, требуют единовременного повышения заработной платы до 20 евро в час. Работодатели предлагают собственную модель увеличения оклада, которая содержит менее преимуществ. В понедельник сотрудники предприятий по контролю безопасности уже провели предупредительную забастовку в аэропортах Берлина. Однако союз работодателей не представил компромиссное предложение, которое могло бы стать основой переговоров. Об этом заявил профсоюз «Верди» в оповещении о забастовке.
Профсоюз пригрозил новыми забастовками, если работодатели не пойдут на уступки. Тарифные переговоры должны возобновиться в Берлине в конце января.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vargor 09 января 2019 | 19:24
Долой капитализм!
По опросам, 88% немцев против капитализма.
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 19:30
Да гори оно все синим пламенем!