Сразу в трех крупных аэропортах Германии в ночь на четверг начнется забастовка персонала

В течение всего дня не будут работать сотрудники служб, которые контролируют безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Сотрудники аэропортов Кельн/Бонн и Дюссельдорф сложат работу в полночь, Штутгарта – в три часа ночи. Забастовка продлится весь день и приведет к значительным ограничениям в подготовке рейсов. Пассажирам рекомендуется заранее воспользоваться информацией авиаперевозчиков. Причина забастовки – тарифный конфликт между германским профсоюзом трудящихся «Верди» и Федеральным союзом предприятий авиационной безопасности. Сотрудники частных фирм, которые проверяют пассажиров, персонал и фрахт перед полетом, требуют единовременного повышения заработной платы до 20 евро в час. Работодатели предлагают собственную модель увеличения оклада, которая содержит менее преимуществ. В понедельник сотрудники предприятий по контролю безопасности уже провели предупредительную забастовку в аэропортах Берлина. Однако союз работодателей не представил компромиссное предложение, которое могло бы стать основой переговоров. Об этом заявил профсоюз «Верди» в оповещении о забастовке.

Профсоюз пригрозил новыми забастовками, если работодатели не пойдут на уступки. Тарифные переговоры должны возобновиться в Берлине в конце января.