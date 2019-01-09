В России снова стали расти цены на бензин
Это произошло после полугодовой заморозки, которую ранее согласовало правительство и нефтяные компании.
На столичных заправках бензин в среднем стал дороже на двадцать копеек, дизель – на пятьдесят. Это следует из данных мониторинга Московской топливной ассоциации. Эксперты сверяли сегодняшние цены со стоимостью горючего в конце декабря. Подорожание топлива наблюдается и в других регионах. По данным «Коммерсанта», цены выросли в Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Свердловской, Самарской и Саратовской областях. В Татарстане бензин в среднем стал дороже на 70 копеек, в Санкт-Петербурге – на 60.
О повышении стоимости горючего с нового года предупреждал вице-премьер Дмитрий Козак. Он связывал это с ростом НДС до 20 процентов. Цены на топливо резко пошли вверх прошлой весной. Тогда это объяснялось подорожанием нефти и дешевым рублем. В конце мая в ситуацию вмешалось правительство. В стране были снижены акцизы на топливо, а с нефтяников взяли обещание заморозить цены, пригрозив повысить пошлины.
По мнению некоторых экспертов, вслед за подорожанием цен на крупных АЗС, вскоре стоимость горючего также повысят независимые компании.
Комментарии16
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pro_hanov 09 января 2019 | 19:08
Вся надежда теперь на указ Вождя Нации с запретом ценам расти.
danko1 09 января 2019 | 19:15
pro_hanov: Цены на всё будут расти, только инфляция расти "не будет".
gordy 09 января 2019 | 19:24
Нефтяная мафия куёт золото, вынимая его из карманов россиян?
naebabchenka_drysch 09 января 2019 | 19:16
Чему удивляться - это нормально. Растёт экономика - подрастают цены. Всё как везде, как во всем мире.
buva53 09 января 2019 | 19:09
Плюс 2% повышенного НДС в каждом чеке.
dennik 09 января 2019 | 19:11
В Питере, Газпромнефть повысила на 75 копеек, за солярку. Товарисч Путин, благодарю покорнейше ...
vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:13
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
keg 09 января 2019 | 19:16
"никогда не было и вот опять...."
sokal123 09 января 2019 | 19:21
Как это необычно.
vladimirgornitsky 09 января 2019 | 19:23
Ну, выросли цены и еще вырастут.
Но мы же не хотим как в Пармже.
rampa 09 января 2019 | 19:32
vladimirgornitsky: +100500 !!!
klegg 09 января 2019 | 19:24
что там ПТН про Париж говорил?
leningrob2018 09 января 2019 | 19:42
Вот блин...."Никогда такого не было,и вот опять!!"....Дедушка ,надежа наша,Царь-батюшка"....на тебя уповаем....снизь цены на бензин!! Ни то холопы твои сгинут-пропадут!!И так концы с концами не сходятся!! Уйми своих бояр ненасытных!!
Тойсь вы так хотели??Ага хрен вам в нос....Кушайте православные не обляпайтесь,новый год новые тяготы...Ну дык мы ко всему привычные...сдюжим,голы-босы будем ползать,жрать не будем....лиж бы царь и бояре его,говели в сытости и благополучии!!
ulagai 09 января 2019 | 19:50
Рост цен на безин-это скрепа Пугабии.Можем повторить.
alena01 09 января 2019 | 19:53
Вот какая ерунда...
Но побороть это просто - отменить табло с ценами на бензин...
kochar 09 января 2019 | 19:56
Красная цена нашему бензину червонец, а остальные три червонца ищите на рублёвке.
Проще только вода в унитазе.
Прокурор: — Подсудимый, и вам не стыдно быть вором?
Подсудимый: — Конечно, стыдно, но что поделаешь? При этом накапливается много денег!