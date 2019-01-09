В России снова стали расти цены на бензин

Это произошло после полугодовой заморозки, которую ранее согласовало правительство и нефтяные компании.

На столичных заправках бензин в среднем стал дороже на двадцать копеек, дизель – на пятьдесят. Это следует из данных мониторинга Московской топливной ассоциации. Эксперты сверяли сегодняшние цены со стоимостью горючего в конце декабря. Подорожание топлива наблюдается и в других регионах. По данным «Коммерсанта», цены выросли в Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Свердловской, Самарской и Саратовской областях. В Татарстане бензин в среднем стал дороже на 70 копеек, в Санкт-Петербурге – на 60.

О повышении стоимости горючего с нового года предупреждал вице-премьер Дмитрий Козак. Он связывал это с ростом НДС до 20 процентов. Цены на топливо резко пошли вверх прошлой весной. Тогда это объяснялось подорожанием нефти и дешевым рублем. В конце мая в ситуацию вмешалось правительство. В стране были снижены акцизы на топливо, а с нефтяников взяли обещание заморозить цены, пригрозив повысить пошлины.

По мнению некоторых экспертов, вслед за подорожанием цен на крупных АЗС, вскоре стоимость горючего также повысят независимые компании.