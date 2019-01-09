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19:02, 09 января 2019

Министр финансов США С.Мнучин согласился обсудить с Конгрессом вопрос о снятии санкций со компаний Олега Дерипаски

Встреча с представителями законодательного органа должна пройти завтра, — передает агентство Bloomberg. Ранее стало известно, что демократы в Конгрессе призвали главу Минфина США пояснить причины снятия санкций. Они попросили отложить это решение.
В прошлом месяце американский Минфин предупредил, что собирается исключить из санкционного списка компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго». Бизнесмен выполнил одно из главных требований – сократил свою долю в них.

Комментарии

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vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:13


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