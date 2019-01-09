Сильный пожар бушует на заводе под Оренбургом
Площадь возгорания в Новосергиевском районе на местном металлургическом заводе уже превышает 6,5 тысяч квадратных метров, — говорят в главном управлении МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, — подчеркнула представитель управления МЧС по региону Татьяна Самойлова.
Сообщается, что на место происшествия выехал губернатор области Юрий Берг. Персонал завода эвакуировали. На территории Новосергиевского района введен режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии4
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 19:14
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in_cat_we_trust 09 января 2019 | 19:25
Путин, Бастрыкин! На выезд! Греф, самолёт готовь
equus 09 января 2019 | 19:28
in_cat_we_trust:
Греф, самолёт..???
Разве что, деньги на билет...
;-)
sergey_volkov 09 января 2019 | 19:31
Не стоит обращать внимание на такие мелочи. Пусть хоть все сгорят. Главное Крым вернулся в родную гавань. "Надапатерпеть".