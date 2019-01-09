Сильный пожар бушует на заводе под Оренбургом

Площадь возгорания в Новосергиевском районе на местном металлургическом заводе уже превышает 6,5 тысяч квадратных метров, — говорят в главном управлении МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, — подчеркнула представитель управления МЧС по региону Татьяна Самойлова.

Сообщается, что на место происшествия выехал губернатор области Юрий Берг. Персонал завода эвакуировали. На территории Новосергиевского района введен режим чрезвычайной ситуации.