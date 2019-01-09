Митинг против передачи Курильских островов Японии хотят провести в Москве

Акцию организовывает движение «Левый фронт». Она запланирована на 20 января. Как рассказал «Эху» координатор организации Сергей Удальцов, они хотят собраться на Суворовской площади.

В конце января российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ проведут в Москве переговоры. В Токио дали понять, что одной из тем будут Южные Курилы.