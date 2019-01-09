Митинг против передачи Курильских островов Японии хотят провести в Москве
Акцию организовывает движение «Левый фронт». Она запланирована на 20 января. Как рассказал «Эху» координатор организации Сергей Удальцов, они хотят собраться на Суворовской площади.
В конце января российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ проведут в Москве переговоры. В Токио дали понять, что одной из тем будут Южные Курилы.
Комментарии7
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watson_ 09 января 2019 | 18:36
Похоже пахнет сеппукой, если Абэ не получит островов, то он вроде поклялся, а если получит, то все равно политическая сеппука , только уже с другой стороны?
victor_xy 09 января 2019 | 18:40
Такую акцию конечно стоит поддержать, но не её упырей-организаторов, да...
ykra_dupa 09 января 2019 | 18:43
victor_xy: Надо Курилы заселить хохлами , японцы сами их забирать не захотят !))))
ykra_dupa 09 января 2019 | 18:37
Дебилы ,нахера на площади !? Идите к японскому посольству и закидайте его " коктейлями Молотова " и кирпичами !
polikarpich 09 января 2019 | 19:03
ykra_dupa: "Икстримист", что ли? Что за призывы?
А разве они собираются японцам продемонстрировать своё несогласие? Или всё-таки своему, родному правительству?
boris51 09 января 2019 | 19:21
Ну наконец-то хоть кто-то зашевелился...
lomkuvaldych 09 января 2019 | 19:43
Надо идти на Красную площадь независимо от согласований. Насрать на мусоров. Если мусора будут разгонять людей , защищающих территориальную целостность России, то это только еще раз покажет скотский характер режима. Пусть попробуют разогнать, надо оказывать ожесточенное сопротивление.