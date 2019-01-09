Цены на бензин и дизель в России выросли впервые за полгода

Как пишет газета РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации, средний рост составил 20-50 копеек за литр. Сильнее всего подорожало топливо в Татарстане. Местные эксперты оценивают рост в 60-70 копеек.

В правительстве предупреждали, что цены могут вырасти чуть более чем на полтора процента из-за повышения НДС с 18-ти до 20%. Резкий рост цен на топливо произошел в России весной прошлого года. Это связывали с высокой стоимостью нефти и дешевым рублем. В результате в ситуацию вмешалось правительство, и крупные производители пообещали заморозить цены.