Цены на бензин и дизель в России выросли впервые за полгода
Как пишет газета РБК со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации, средний рост составил 20-50 копеек за литр. Сильнее всего подорожало топливо в Татарстане. Местные эксперты оценивают рост в 60-70 копеек.
В правительстве предупреждали, что цены могут вырасти чуть более чем на полтора процента из-за повышения НДС с 18-ти до 20%. Резкий рост цен на топливо произошел в России весной прошлого года. Это связывали с высокой стоимостью нефти и дешевым рублем. В результате в ситуацию вмешалось правительство, и крупные производители пообещали заморозить цены.
Комментарии3
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timbuktu 09 января 2019 | 18:33
ура - хоть что-то .как в париже! )))
polikarpich 09 января 2019 | 18:59
timbuktu: Догоним и перегоним!
polsan 09 января 2019 | 19:14
Это естественно! Раз нефть дорожает, значит и бензин должен подорожать! Чуму тут удивляться?! )