В России вновь начал дорожать бензин

Стоимость топлива повысилась и оптом и в розницу на фоне увеличения налоговой ставки и роста цен на нефть.

Розничные цены на наиболее популярные виды топлива выросли за новогодние каникулы на заправках европейской части страны и Урала. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные игроков рынка. Так, в Башкирии рост цен составил до 80 копеек за литр, такая же картина наблюдается и в Москве, чуть меньше в Санкт-Петербурге.

Источники издания отмечают, что в основном цены повышают крупные нефтекомпании, которые отыгрывают увеличение НДС с 1 января до 20%. Кроме того, с Нового года в 1,5 раза увеличились и акцизы на бензин и дизтопливо. Однако, вслед за крупными игроками могут потянуться и независимые компании.

Рост цен отмечен сегодня, в первый торговый день в этом году, и на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Там 95 бензин подорожал на 2%, а 92-й – более чем на 3%. По словам участников торгов, такая динамика характерна для начала года и объясняется отложенным спросом.

Кроме того, цены на нефть с начала года выросли более чем на 11%. Сегодня стоимость мартовских фьючеров на марку Brent поднималась выше 60 долларов за баррель, впервые с середины декабря. WTI перевалила отметку 51 доллар. Рост котировок происходит на фоне сообщений об удачном завершении торговых переговоров между США и Китаем и прогнозов о сокращении запасов нефти в американских хранилищах.

Рынок российских акций тоже сегодня умеренно повышался на позитивных внешних сигналах. Сказалось это и на валютных торгах. За три дня курс доллара на Московской бирже снизился почти на 3 рубля.

В результате официальный курс российской валюты к доллару и евро вырос в среднем на 2,5 рубля.