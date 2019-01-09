CNN обнаружил доказательства связи экс-главы президентского предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией

Телеканал Си-эн-эн, из-за халатности его адвокатов, обнаружил доказательства связи экс-главы президентского предвыборного штаба Пола Манафорта с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года .

Спецпрокурор Роберт Мюллер теперь имеет на руках серьезное свидетельство сговора между Вашингтоном и Москвой в ходе президентской кампании. Дело в том, что судебная команда Пола Манафорта, согласившегося сотрудничать со следствием, представила в суд документы с неаккуратно вымаранными участками конфиденциального характера, которые оказались вполне читаемыми после публикации документов федеральным судом в интернете. Бумаги показывают, что Манафорт во время кампании тесно общался с россиянином Константином Килимником, с которым ранее работал на Украине, передавая ему данные политических опросов в США и обсуждая российско-украинскую политику. План мирного урегулирования, по данным телеканала, предполагал военное вторжение России на территорию этой страны. Килимник, по некоторым сведениям связанный с российской военной разведкой ГРУ, давно считается командой спецпрокурора Мюллера центральной фигурой проводимого расследования о российском влиянии на результаты президентских выборов, пишет сайт Си-эн-эн. Как признался следствию представитель Манафорта, встречи между его шефом и Килимником имели место и после избрания Дональда Трампа президентом, в частности, в январе-феврале 2017 года в Мадриде.

Очередные судебные слушания по делу Пола Манафорта состоятся во второй половине текущего месяца, сообщают американские СМИ. Федеральный судья Берман Джексон позволит Полу Манафорту дать свою оценку новых раскрывшихся фактов до их начала. Однако уже известно, что обвинения, которые будут предъявлены бывшему главе предвыборного штаба Трампа, связаны с участием Манафорта в заговоре и в подделке свидетельских показаний. В соответствии с подписанным Полом Манафортом соглашением о признании вины, только по этим двум обвинениям он может получить от 17 до 22 лет тюрьмы.

По данным Си-эн-эн, из приближенных президента США в ходе предвыборной кампании с Москвой, среди прочих, также контактировали его бывший советник по госбезопасности Майкл Флинн, а также ближайшие родственники Трампа — его сын, дочь и зять.