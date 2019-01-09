Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации

Оно прозвучало на фоне политического кризиса, который возник из-за того, что демократы не хотят одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Трамп заявил, что это гуманитарный кризис, который нуждается в разрешении

Трамп добавил, что строительство стены на границе быстро себя окупит.

В свою очередь лидер демократов в Сенате Чак Шумер считает, что стена между США и Мексикой далеко не лучшее решение проблемы безопасности границы.

В свою очередь, Трамп напомнил, что Шумер раньше неоднократно голосовал за выделение средств на укрепление границы с Мексикой. Президент считает, что упорство демократов вызвано не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично.

Победа в споре о строительстве стены важна для Трампа в свете предстоящих президентских выборов, — так считает экономист Сергей Алексашенко.

Наблюдатели отмечают также, что сегодняшняя речь Трампа была не похожа на прежние его выступления: он говорил спокойно, не агрессивно, оперировал цифрами, а также отметил, что из-за нелегальной миграции страдают, в первую очередь, афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки, которые теряют рабочие места.