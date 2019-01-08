Представители «Левого фронта» подали уведомление о проведении 20 января митинга против передачи Курильских островов

Представители «Левого фронта» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении 20 января митинга оппозиции против передачи Курильских островов Японии. Об этом «Эху» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

На конец января запланированы переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии, на которых эта тема может быть затронута — напомнил Сергей Удальцов.