Примерно треть денег по программе капремонта в Москве достается компании-посреднику при мэрии, выяснили издания «Проект» и Romb. Эта схема могла обойтись москвичам почти в 300 млн рублей.

Семья Петра Бирюкова, согласно недавнему расследованию издания Meduza, владеет в центре Москвы недвижимостью на полтора миллиарда рублей.