Примерно треть денег по программе капремонта в Москве достается компании-посреднику при мэрии
Примерно треть денег по программе капремонта в Москве достается компании-посреднику при мэрии, выяснили издания «Проект» и Romb. Эта схема могла обойтись москвичам почти в 300 млн рублей.
Семья Петра Бирюкова, согласно недавнему расследованию издания Meduza, владеет в центре Москвы недвижимостью на полтора миллиарда рублей.
Комментарии2
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vitaly_mx23 09 января 2019 | 18:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
j_partizan 09 января 2019 | 18:22
Сообщение о мошенничестве есть, а уголовного дела нет. Значит законы как не действовали, так и не действуют.
По-другому в воровской стране и не бывает.