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18:06, 09 января 2019

В управе Пресненского района столицы начались публичные слушания по сносу исторического здания на Большой Никитской

Ранее московские власти одобрили перестройку бывшего купеческого дома XIX века.

К управе Пресненского района одной из первых подходит активист Елена Ткач. Бывший муниципальный депутат появляется у дверей за несколько минут до открытия и объясняет причину свою спешки: ей важно засвидетельствовать, что на момент начала слушаний книга отзывов, куда записываются все голоса граждан «за» или «против» была абсолютно чиста. Она говорит, что благодаря административному ресурсу, местные власти легко могут заполнить журнал нужными им записями.
По словам Ткач, перестройка исторического здания на Большой Никитской незаконна и невозможна. Даже несмотря на то, что так называемый дом Булошникова не имеет статуса объекта культурного наследия, есть ряд других правовых норм, согласно которым его нельзя перестроить в жилое здание. Действиями городских властей возмущен и местный житель Сергей Степанян – он оставил первый отзыв в защиту бывшего купеческого дома.
Как следует из документов, строить новый жилой комплекс будет строить компания «Мэйнэстейт». Она уже зарегистрировала домен bolshaya-nikitskay17.ru, однако пока по этому адресу ничего нет. Как пишет «Медуза» владеет компанией предприниматель Андрей Маталыга. Его партнером является брат бывшего охранника Путина, а теперь губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Другая компания Маталыги строит элитное жилье на Малой Бронной – на месте снесенной в позапрошлом году усадьбы Анны Неклюдовой.

Градозащитники также запустили петицию против перестройки дома на Большой Никитской.

Комментарии

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vitaly_mx23 09 января 2019 | 18:11


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