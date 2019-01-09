Все члены синода Константинопольского патриархата подписали документ о предоставлении независимости УПЦ

Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали сегодня грамоту о предоставлении независимости Украинской православной церкви. Документ будет отправлен на Украину в ближайшее время, — сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата.
В субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе Православной церкви Украины, Епифанию, документ об автокефалии, который был доставлен в Киев. Однако затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев Синода Константинопольского патриархата.
Это способствует изоляции российского государства, — сказал в эфире «Эха» руководитель программы «внутренняя политика» центра Карнеги Андрей Колесников.
Андрей Колесников добавил, что независимость церкви может привести к конфликту между Россией и Украиной, но он будет локальным, поскольку на полноценную войну у сторон нет сил.
Комментарии7
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pit_heap 09 января 2019 | 18:09
Все у свидомых через заднее число.)
kotbajune 09 января 2019 | 18:19
А толку?
Это самостоятельность? Это расширение полномочий?
АвтоФекалия без патриаршества, с экзархатом и ставропигией из вне?!!!
Итак, по Томосу права и обязанности ПЦУ – СЦУ
1) ПЦУ (она же СЦУ, согласно наименованию из томоса ) не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы. (Это уже не Церковь , а стамбульский приход)
2) Подконтрольная территория ПЦУ ограничивается только Украиной (У автокефальной Церкви таких ограничений быть не может, это она должна определять сама, как свою миссионерскую службу)
3) Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее «УПЦ КП» и «УАПЦ») отныне подчиняются Константинополю . ПОДЧИНЁННАЯ автокефалия?!! – ЧУШЬ.
4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ-СЦУ .
5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса Это самостоятельность?!!.
6) Автокефальная церковь Украины, согласно Томосу, признает своей главой Константинопольский престол . Фиг вместо патриаршества!!!
7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях , которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни (Автокефалия обязана (!!) в чём-то участвовать – что за чушь?!!).
8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром. ( а оно у них дорогущее)
9) Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе ПЦУ (она же СЦУ) следует обращаться к патриарху Константинополя .(И в этом нет свободы выбора, даже к Собору не может обратиться!!!)
10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии в Украине т.е. берём себе всё что понравится!!!
ИТОГ и НАЗИДАНИЕ от Варфоломея для какли – НИКОМУ НЕ ГОВОРИ, КАК ТЕБЯ МЫ НА…ЛИ
vitaly_mx23 09 января 2019 | 18:11
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zibex 09 января 2019 | 18:18
Я не понимаю только почему филиал РПЦ МП в Украине боится внести в свое название принадлежность к российской церкви.
kotbajune 09 января 2019 | 18:22
zibex: Потому, что есть Русская ЦерковьЮ а Российской нет
2) Принадлежность к РПЦ уже обозначена в МП (Московского Патриархата - Москва она что в Англии)
вот так вот безграмотная какля
pit_heap 09 января 2019 | 18:23
zibex: вы не в себе? А УПЦ МП как расшифровывается? Или аббревиатура МП ( Московский Патриархат ) вам не указывает о принадлежности УПЦ??
С таким подходом вы переименуйте Киев с указанием что он украинский, а то его русским называют в истории причем даже свидомые.
parasuk_ 09 января 2019 | 18:20
А еще хохолбаши назначил филарета героем украины. При этом почему-то записал его в патриархи :)