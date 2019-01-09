Все члены синода Константинопольского патриархата подписали документ о предоставлении независимости УПЦ

Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали сегодня грамоту о предоставлении независимости Украинской православной церкви. Документ будет отправлен на Украину в ближайшее время, — сообщили ТАСС в пресс-службе Вселенского патриархата. В субботу Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе Православной церкви Украины, Епифанию, документ об автокефалии, который был доставлен в Киев. Однако затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев Синода Константинопольского патриархата.

Это способствует изоляции российского государства, — сказал в эфире «Эха» руководитель программы «внутренняя политика» центра Карнеги Андрей Колесников.

Андрей Колесников добавил, что независимость церкви может привести к конфликту между Россией и Украиной, но он будет локальным, поскольку на полноценную войну у сторон нет сил.