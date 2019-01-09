Эксперты Всемирного антидопингового агентства снова приехали в Москву, чтобы попытаться получить копию базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год из антидопинговой лаборатории.

Делегацию WADA возглавляет испанский ученый Хосе Антонио Паскуаль, который уже приезжал в Москву с коллегами 17 декабря. Тогда его группа была не смогла воспользоваться привезенным оборудованием для извлечения базы данных, поскольку оно не прошло сертификацию в России.

Если и эта попытка сорвется, то последствия для российского спорта будут катастрофическими, — заявил «Эху Москвы» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

«Данные Московской Антидопинговой лаборатории уже давно готовы к передаче специалистам ВАДА». Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российская команда в полном составе сможет выступить на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии. Причем, вне зависимости от результатов визита инспекторов ВАДА в Москву.

Не смотря на многочисленные призывы Запада наказать Россию за нарушение дедлайна по изъятию данных московской антидопинговой лаборатории, вектор взаимоотношений ВАДА с российской стороной сместился в сторону сотрудничества.

Сперва об этом дал понять Глава Агентства Крейг Риди. Сегодня же о достижении понимания с ВАДА заявил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Который подчеркнул, что По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и взаимодействие с представителями Всемирного Антидопингового Агентства налажено.

Кроме того, сегодня Член Международной федерации лыжного спорта Эрик Ресте заявил, что недопуск российских лыжников на предстоящий чемпионат мира из-за вопроса получения комиссией ВАДА данных московской лаборатории даже не обсуждается.

«Когда речь заходит об этих данных, мы говорим о спортсменах, которые сейчас не соревнуются. У FIS есть расширенная программа по тестированию россиян, которая будет распространяться и на чемпионат мира в Зеефельде— цитирует господина Ресте шведский таблоид Dagbladet.

Комиссия ВАДА начнет работу по выемке базы данных Московской антидопинговой лаборатории в четверг.