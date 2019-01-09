Дом в Магнитогорске, пострадавший в результате взрыва, не будет снесен и расселен

Об этом сегодня на аппаратном совещании заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Другого выражения я употребить не могу — кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно», — сказал губернатор.

Подробности по поводу позиции губернатора «Эху Москвы» сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Федичкин

Федичкин добавил, что работы по демонтажу разрушенных подъездов должны закончиться в январе-феврале.

Правительство выделило деньги для помощи пострадавшим – в первую очередь тем, кто остался без жилья, — об этом заявил премьер-министр Медведев.

Медведев добавил, что распределением средств будет заниматься министерство строительства.

В Сети появилась петиция с призывом снести дом в Магнитогорске, пострадавший в результате обрушения подъезда. Ее авторы утверждают, что люди боятся возвращаться в свои квартиры после трагедии, произошедшей 31 декабря.

В обрушившийся дом на улице Карла Маркса вернулись лишь единицы, говорится в тексте петиции на сайте Change.org. Там отмечается, что жителям страшно, поскольку они все время вспоминают о трагедии полуторанедельной давности. По мнению авторов обращения, идея разделить дом на два отдельных здания не решит проблему. При этом несмотря на то, что там жили чуть более тысячи человек, петицию уже подписали почти 90 тысяч. Кроме того, в ее тексте нет непосредственных свидетельств жильцов здания. Ранее челябинское интернет-издание «74.ru» также сообщало о жалобах жителей обрушившегося дома. Например, один из них – Андрей – тогда рассказал о том, что на стене, прилегающей к обрушившемуся подъезду, пошли трещины, которые затем двинулись по потолку. По его словам, на приеме у мэра Сергея Бердникова чиновник сказал, что на самом деле это выпавшая штукатурка, и пообещал направить экспертизу. Однако мужчина уверяет, что толщина трещины составляет 3 см. Другая жительница пострадавшего дома, как пишет издание, сказала, что власти предлагают заселиться в него, не спрашивая, согласны ли люди пойти на это.

Жителей пострадавшего дома никто расселять не будет, несмотря на то, что здание серьезно повреждено, — так считает политик Евгений Ройзман.

У города действительно нет ресурсов для расселения тысячи человек, но объяснить это людям не получится, — добавил Ройзман.

«Причиной взрыва в Магнитогоске является газ, версия с терактом выдумана силовиками, которым это выгодно». Такое мнение высказала обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. «Тот факт, что информация была запущена в массы как «утка», а не как официальная версия, сделал ее более правдоподобной в глазах людей», — считает Юлия Латынина.