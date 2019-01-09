Генпрокуратуру США покинет чиновник, который курирует так называемое российское расследование

Род Розенстайн считает, что двухлетнего срока пребывания в ведомстве достаточно, — сказал агентству Reuters источник в американской администрации. При этом сам зам.генпрокурора в беседе с коллегами говорит, что его никто не заставлял уходить.

Ранее американский телеканал АВС рассказал со ссылкой на свои источники, что Розенстайн уже предупредил президента Дональда Трампа о планах уйти примерно в то же время, когда должность генпрокурора США займет кандидат президента Уильям Барр.

Именно Розенстайн поставил спецпрокурора Робера Мюллера во главе расследования вмешательства России в президентские выборы.