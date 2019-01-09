Генпрокуратуру США покинет чиновник, который курирует так называемое российское расследование
Род Розенстайн считает, что двухлетнего срока пребывания в ведомстве достаточно, — сказал агентству Reuters источник в американской администрации. При этом сам зам.генпрокурора в беседе с коллегами говорит, что его никто не заставлял уходить.
Ранее американский телеканал АВС рассказал со ссылкой на свои источники, что Розенстайн уже предупредил президента Дональда Трампа о планах уйти примерно в то же время, когда должность генпрокурора США займет кандидат президента Уильям Барр.
Именно Розенстайн поставил спецпрокурора Робера Мюллера во главе расследования вмешательства России в президентские выборы.
Комментарии4
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tant14 09 января 2019 | 17:42
Бегут от Трампа все кто может. Того же Розенстапйна Трамп поставил как своего человека в прокуратуре и ....
туго Трампу приходится. Ох туго.
Не досидит срока в Белом доме, или в другом месте досиживать будет.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 18:10
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watson_ 09 января 2019 | 17:42
Розенстайн упорно копал два года, искал рюских хакеров, но не нашёл, бедняжка, поди надорвался? -))
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.