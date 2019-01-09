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17:31, 09 января 2019

Думский комитет по безопасности поддержал законопроекты о запрете оскорбления власти, а также о фейковых новостях

Авторами обоих документов стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Все трое являются членами «Единой России». В то же время на сегодняшнем заседании комитет высказался за уточнение нормы о наказании за неуважительные публикации, — передает агентство Интерфакс. Авторы инициативы предлагают наказывать штрафом до 5-ти тысяч рублей или арестом до 15-ти суток. За фейковые новости предложен штраф до миллиона рублей.

Комментарии

26

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danko_wurda 09 января 2019 | 17:36

Что это говорит? Что бабушке данко1 конец.

vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:43


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






wild_division 09 января 2019 | 17:56

Штраф по пять тыщ? Во страна разбогатеет на славу и зависть врагам. И залатают бюджет. Самое главное с каждым годом будет больше оскорблений....тьфу ты денег.

astet 09 января 2019 | 17:58

vitaly_mx23: И ладно!
Будем восхищаться отцом родным Путиным,
благодарить его
за повышение пенсионного возраста
и умолять расстрелять оппозиционные ему партии в Госдуме!
Нужно же как-то избавляться от проституток
в лице КПРФ, СР и ЛДПР?!!

danko1 09 января 2019 | 18:02

astet: А кто будет определять оскорбление это или констатация факта?
Да и как можно оскорбить тех, кто сам себя ничтожеством делает, творя преступления?

danko_wurda 09 января 2019 | 18:05

danko1: старуха ты вернулась? Теперь тебе хамки конец. Делает.

dennik 09 января 2019 | 17:39

А если вдруг захочется каких то тварей оскорбить больше чем на 5 000!? Не ограничивайте свободу!!! :-)))))

viktorova 09 января 2019 | 18:00

dennik: я вот лично очень уважаю и козла клишаса и с*ку Бокову.

marzepan 09 января 2019 | 17:39

Россия – волшебная страна, в ней практически каждому идиоту в думе всегда найдется какое-нибудь применение.

sim202_ 09 января 2019 | 17:57

marzepan:
Скорее - каждому пидорасу.
Не путать с педерастами!!!

zapadnay 09 января 2019 | 17:58

marzepan:
Да пусть себе принимают. Всем ведь итак известно, кто есть кто. От того, что вслух не произносится, суть не меняется.

wasielna 09 января 2019 | 17:40

А если губернатор "довешивает" себя мильонным унитазом - это он оскорбляет окопы Сталинграда или его не уважають?
Наверное, закон должен четко разъяснять, где глупость, где дурь, а где "неуважение".

kottigr1 09 января 2019 | 17:51

wasielna: Нужно просто власть ругать по-Жуковски...

"Сидит как-то раз один генерал в приемной у Сталина и ждет своей
очереди. Вдруг видит, из приемной выходит Жуков со словами:
"Сволочь усатая!"
Ну, когда генерал дождался своей очереди, он и говорит Иосифу
Виссарионовичу:
- Товарищ Сталин, вы знаете, когда от вас выходил Жуков,
он сказал "сволочь усатая"…
Сталин тут же снимает трубку:
- Товарищ Жюков, зайдите ко мне.
Через несколько минут Жуков приходит в кабинет.
Сталин Жукову:
- Ви сказали, когда выходили из моего кабинета, "сволочь усатая"?
- Сказал, товарищ Сталин.
- Кого ви имели в виду?
- Да Гитлера - развязал войну, теперь никакого покоя нет…
- Ясно, товарищ Жюков, можете идти. А ви кого имели в виду, товарищ?.."

xrmosom 09 января 2019 | 17:40

Слова надо теперь подбирать осторожнее."Вурдалаки",самое то и не оскорбительно и правда.

kitaiss 09 января 2019 | 17:41

да хэ мы клали на их законопроект...от того, что оне его примут, не означает, что все сразу кинуцца воровскую власть уважать! насильно мил не будешь, товарищ жирик с клишасом...

robert271 09 января 2019 | 17:41

Его "высочество" , Карлушь - четвертый и вся его свита , теперь вне досягаемости народного гнева . Пятнадцать суток однако.

(комментарий скрыт)

curious69_ 09 января 2019 | 17:43

//За фейковые новости предложен штраф до миллиона рублей.//
Поддерживаю этот закон. Хочу видеть как Путина В.В поведут на 15 суток ,а потом оштрафуют на миллион, за новости вроде НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ в природе СУПЕР ПУПЕР ракеты. А также за его неоднократное ВРАНЬЁ в "майских указах".

rihard 09 января 2019 | 17:43

И что теперь, не называть думских уродов уродами?

marzepan 09 января 2019 | 17:44

Скоро будут введены новые налоги, пошлинные сборы: налог на безбедность, налог на бессмертие, налог на безвнучие, налог на душу населения для физических лиц – НДФЛ, попутный налог на доходы физических лиц – ПНДФЛ, и на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц – НВСПНДФЛ, налог на доходы духовных лиц – НДДЛ, добровольный налог для сознательных лиц, налог по просьбам трудящихся, налог на добавленную (убавленную) молодость, налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность, госпошлина за вступление в права отцовства, госпошлина на пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации, госпошлина за присутствующих здесь дам.

(комментарий скрыт)

kochar 09 января 2019 | 17:48

Все трое являются членами «Единой России».
_________________________
Вот и весь ответ.
Нужно было вот так для фееричности:
Думский комитет по безопасности ЕР поддержал законопроекты о запрете оскорбления власти, а также о фейковых новостях

volbure 09 января 2019 | 17:51

Теперь новости о чести, честности , бескорыстии и профессионализме власти будут считаться фейком ? Или ?

anemon 09 января 2019 | 17:53

Теперь любое недовольство властью будет классифицировано, как оскорбление. Откроют еще один источник наполнения бюджета для воровства.

macclarren 09 января 2019 | 17:55

Правильный и нужный закон, давно пора уже принять чтоб обуздать оппозиционных дебилоидов! Демократически одобряем!

polikarpich 09 января 2019 | 18:20

macclarren: Тебе нужно писать "Холуйски одобряем!". Не касайся грязным языком светлых идеалов. :-( Ты ж им всяким ворам и упырям подлизываешь.

robert271 09 января 2019 | 18:08

Сказка для детей "Чиполлино" мультфильм 1961 . Пересмотрите на досуге ,наша сегодняшняя жизнь . Удивительное сходство.

mihail 09 января 2019 | 18:18

Гы - гы -гы..... уже не смешно.....

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