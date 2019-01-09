Думский комитет по безопасности поддержал законопроекты о запрете оскорбления власти, а также о фейковых новостях

Авторами обоих документов стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Все трое являются членами «Единой России». В то же время на сегодняшнем заседании комитет высказался за уточнение нормы о наказании за неуважительные публикации, — передает агентство Интерфакс. Авторы инициативы предлагают наказывать штрафом до 5-ти тысяч рублей или арестом до 15-ти суток. За фейковые новости предложен штраф до миллиона рублей.