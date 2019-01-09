Думский комитет по безопасности поддержал законопроекты о запрете оскорбления власти, а также о фейковых новостях
Авторами обоих документов стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Все трое являются членами «Единой России». В то же время на сегодняшнем заседании комитет высказался за уточнение нормы о наказании за неуважительные публикации, — передает агентство Интерфакс. Авторы инициативы предлагают наказывать штрафом до 5-ти тысяч рублей или арестом до 15-ти суток. За фейковые новости предложен штраф до миллиона рублей.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_wurda 09 января 2019 | 17:36
Что это говорит? Что бабушке данко1 конец.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
wild_division 09 января 2019 | 17:56
Штраф по пять тыщ? Во страна разбогатеет на славу и зависть врагам. И залатают бюджет. Самое главное с каждым годом будет больше оскорблений....тьфу ты денег.
astet 09 января 2019 | 17:58
vitaly_mx23: И ладно!
Будем восхищаться отцом родным Путиным,
благодарить его
за повышение пенсионного возраста
и умолять расстрелять оппозиционные ему партии в Госдуме!
Нужно же как-то избавляться от проституток
в лице КПРФ, СР и ЛДПР?!!
danko1 09 января 2019 | 18:02
astet: А кто будет определять оскорбление это или констатация факта?
Да и как можно оскорбить тех, кто сам себя ничтожеством делает, творя преступления?
danko_wurda 09 января 2019 | 18:05
danko1: старуха ты вернулась? Теперь тебе хамки конец. Делает.
dennik 09 января 2019 | 17:39
А если вдруг захочется каких то тварей оскорбить больше чем на 5 000!? Не ограничивайте свободу!!! :-)))))
viktorova 09 января 2019 | 18:00
dennik: я вот лично очень уважаю и козла клишаса и с*ку Бокову.
marzepan 09 января 2019 | 17:39
Россия – волшебная страна, в ней практически каждому идиоту в думе всегда найдется какое-нибудь применение.
sim202_ 09 января 2019 | 17:57
marzepan:
Скорее - каждому пидорасу.
Не путать с педерастами!!!
zapadnay 09 января 2019 | 17:58
marzepan:
Да пусть себе принимают. Всем ведь итак известно, кто есть кто. От того, что вслух не произносится, суть не меняется.
wasielna 09 января 2019 | 17:40
А если губернатор "довешивает" себя мильонным унитазом - это он оскорбляет окопы Сталинграда или его не уважають?
Наверное, закон должен четко разъяснять, где глупость, где дурь, а где "неуважение".
kottigr1 09 января 2019 | 17:51
wasielna: Нужно просто власть ругать по-Жуковски...
"Сидит как-то раз один генерал в приемной у Сталина и ждет своей
очереди. Вдруг видит, из приемной выходит Жуков со словами:
"Сволочь усатая!"
Ну, когда генерал дождался своей очереди, он и говорит Иосифу
Виссарионовичу:
- Товарищ Сталин, вы знаете, когда от вас выходил Жуков,
он сказал "сволочь усатая"…
Сталин тут же снимает трубку:
- Товарищ Жюков, зайдите ко мне.
Через несколько минут Жуков приходит в кабинет.
Сталин Жукову:
- Ви сказали, когда выходили из моего кабинета, "сволочь усатая"?
- Сказал, товарищ Сталин.
- Кого ви имели в виду?
- Да Гитлера - развязал войну, теперь никакого покоя нет…
- Ясно, товарищ Жюков, можете идти. А ви кого имели в виду, товарищ?.."
xrmosom 09 января 2019 | 17:40
Слова надо теперь подбирать осторожнее."Вурдалаки",самое то и не оскорбительно и правда.
kitaiss 09 января 2019 | 17:41
да хэ мы клали на их законопроект...от того, что оне его примут, не означает, что все сразу кинуцца воровскую власть уважать! насильно мил не будешь, товарищ жирик с клишасом...
robert271 09 января 2019 | 17:41
Его "высочество" , Карлушь - четвертый и вся его свита , теперь вне досягаемости народного гнева . Пятнадцать суток однако.
curious69_ 09 января 2019 | 17:43
//За фейковые новости предложен штраф до миллиона рублей.//
Поддерживаю этот закон. Хочу видеть как Путина В.В поведут на 15 суток ,а потом оштрафуют на миллион, за новости вроде НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ в природе СУПЕР ПУПЕР ракеты. А также за его неоднократное ВРАНЬЁ в "майских указах".
rihard 09 января 2019 | 17:43
И что теперь, не называть думских уродов уродами?
marzepan 09 января 2019 | 17:44
Скоро будут введены новые налоги, пошлинные сборы: налог на безбедность, налог на бессмертие, налог на безвнучие, налог на душу населения для физических лиц – НДФЛ, попутный налог на доходы физических лиц – ПНДФЛ, и на всякий случай повторный налог на доходы физических лиц – НВСПНДФЛ, налог на доходы духовных лиц – НДДЛ, добровольный налог для сознательных лиц, налог по просьбам трудящихся, налог на добавленную (убавленную) молодость, налог на индивидуальную предпринимательскую бездеятельность, госпошлина за вступление в права отцовства, госпошлина на пользование языками иностранного производства на территории Российской Федерации, госпошлина за присутствующих здесь дам.
kochar 09 января 2019 | 17:48
Все трое являются членами «Единой России».
_________________________
Вот и весь ответ.
Нужно было вот так для фееричности:
Думский комитет по безопасности ЕР поддержал законопроекты о запрете оскорбления власти, а также о фейковых новостях
volbure 09 января 2019 | 17:51
Теперь новости о чести, честности , бескорыстии и профессионализме власти будут считаться фейком ? Или ?
anemon 09 января 2019 | 17:53
Теперь любое недовольство властью будет классифицировано, как оскорбление. Откроют еще один источник наполнения бюджета для воровства.
macclarren 09 января 2019 | 17:55
Правильный и нужный закон, давно пора уже принять чтоб обуздать оппозиционных дебилоидов! Демократически одобряем!
polikarpich 09 января 2019 | 18:20
macclarren: Тебе нужно писать "Холуйски одобряем!". Не касайся грязным языком светлых идеалов. :-( Ты ж им всяким ворам и упырям подлизываешь.
robert271 09 января 2019 | 18:08
Сказка для детей "Чиполлино" мультфильм 1961 . Пересмотрите на досуге ,наша сегодняшняя жизнь . Удивительное сходство.
mihail 09 января 2019 | 18:18
Гы - гы -гы..... уже не смешно.....