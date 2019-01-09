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17:30, 09 января 2019

Бывшая заключенная подала в суд на правозащитника Льва Пономарева и главу движения «Русь сидящая» Ольгу Романову

Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там нет пыток, а люди, которые о них говорят «обливают грязью свою страну».
Осенью прошлого года Романова писала у себя в Фейсбуке, что та же Кривицкая создала свой фонд под названием «Русь сидящая», а в колонии сотрудничала с администрацией и даже принимала участие в избиениях. Рассмотрение иска назначено на завтра в Хорошевском районном суде Москвы, — пишет интернет-издание «Медиазона».

Комментарии

42

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alexey65 09 января 2019 | 17:35

Это уже что-то запредельное!

vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:44


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danko1 09 января 2019 | 17:55

И кто же этой продажной твари поверит?
Наверное, и досрочно освободили за такое враньё.

pantv6666 09 января 2019 | 18:02

danko1: 16 лет провела в колонии. Наверное не мандарины в супермаркете тырила. Там уже не человек,а овощ. Используют для наезда на Романову. Только она далеко. Правда ее организации, которая так много сделала для заключенных, похоже конец. Окурка они достали. А тут уже за хороводы вокруг елки хватают. С Новым годом! Дарагие Рассияне!

victor_xy 09 января 2019 | 18:13

Выходит есть ещё достойные женщины на Руси! - женщины кремень! - ...16 лет отсидки из любого человека выкуют крепкий характер! - а такие, как эти лживые упыри пономарев и романова, у этой женщины с твёрдой гражданской позицией на зоне ВСЕГДА жили под шконкой, ну а на свободе Инга Кривицкая им посредством ЗАКОНА тоже шконку устроит, да... ;-D

suren_112 09 января 2019 | 18:17

victor_xy:
Скорее бы вышла на волю эта Кривицкая, разыскала Романову, и наказала ее.

testmeter 09 января 2019 | 18:03

danko1: Российский "суд" поверит. Сомневаться не приходится

vladimirgornitsky 09 января 2019 | 18:11

danko1:
Как кто поверит?
Да суд и поверит. И тут уголовница, и там уголовники, только не осужденные. Прекрасно поймут друг друга.
А что мы с Вами не поверим - так этой власти жуликов и воров до нашего мнения и дела нет.

aladdinov_01 09 января 2019 | 17:45

Пестуемые нашим штопаным г-ном (не господином) Рувинским редакторы и текстовики Эха по своему уму и профессионализму почти столь же тупы, как сам г-н (не господин) Рувинский. В этом сообщении самым главным является информация о том, ЗА ЧТО, ПО КАКОМУ ПОВОДУ был подан иск в суд, но об этом подопечными г-на (не господина) Рувинского ни слова не сказано. Ну, тууууупые!

kindman_a 09 января 2019 | 17:50

Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет - и идет в суд?! :-))))

wild_division 09 января 2019 | 17:51

Страна садомазохистов и лизоблюдов.

suren_112 09 января 2019 | 18:01

wild_division:
Неплохо было бы периодически на недельку выпускать заключенных, чтобы они устроили рейд по Москве, а встречающимся им всякого рода либерально-гомосексуальную нечисть, учили Родину любить. За это администрация колоний, могла бы им скостить срок. Хоть какая-то польза была бы от этих зеков.

pantv6666 09 января 2019 | 18:20

suren_112:
Неплохо было бы периодически на недельку выпускать заключенных, чтобы они устроили рейд по Москве
_____________________________________________
Дебил. Не боишься попасть под раздачу? Эти тебе социально близкие долго разбираться не будут. А так, я тебя поддерживаю. Надо. Чтоб ты, твоя жена и дети прочуствовали. Если через голову ничего не доходит, может хоть так через твое и их заднепроходное отверстие дойдет? Да, и побольше насильников в рейды выпускать надо. Мокрушников не забыть. Вот полностью с тобой согласен. Тебе мало этих голубых воришек.

victor_xy 09 января 2019 | 17:58

А давно пора посадить этих двух упырей пономарева и романову - они всю жизнь проводят во лжи, простые граждане плевали на них, но вот наконец-то нашлась женщина с твёрдой гражданской позицией и, будем надеяться, ЗАКОН покарает наконец-то этих двух хронических лжецов = аминь!

anemon 09 января 2019 | 18:07

victor_xy: Да, уж. С твердой гражданской позицией только с 16-ти(и более)летним сроком нашлась, наконец-то! Это гражданская позиция заставила её особо тяжкое преступление совершить?

suren_112 09 января 2019 | 18:20

anemon:
Инга Кривицкая - гроза московской либерасни.
Может ее министром внутренних дел сделать?

plidurok Андрей Филимонов 09 января 2019 | 18:01

alexey65: Абсолютно родное и хорошо знакомое. "Пособники оккупантов" называлось в середине 20-го века.

suren_112 09 января 2019 | 18:15

plidurok:
Нынче пособников оккупантов 86%. Они оккупируют и мучают 2% лучших сынов России, представителей либеральной оппозиции. Поэтому они вынуждены на время выезжать из России по нескольку раз в год. Иногда даже за Океан.

gregor 09 января 2019 | 17:36

Россия Путинская . Менталитет .

antiboh 09 января 2019 | 17:43

gregor: Уголовники- социально близки. Ничего не меняется за столетие..

gregor 09 января 2019 | 17:47

antiboh:
Это стыдоба полная .
И виноваты в этом титульное большинство и никто более .

suren_112 09 января 2019 | 18:05

gregor:
Нас 86%, а вас 2%. Мы вас просто задавим, тапками закидаем. Тем более, что полиция, армия, спецслужбы на стороне 86%.
Мы готовы полиции приплачивать к их жалованию, чтобы позволили нам вас учить Родину любить.

kottigr1 09 января 2019 | 17:47

antiboh:
Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там нет пыток, а люди, которые о них говорят «обливают грязью свою страну».
=======================================================
— Мы бодры, веселы… — Стоп, стоп! «Бодры» надо говорить бодрее. А «веселы» как?

captaingeorge 09 января 2019 | 17:40

Мордовскую колонию №2 наградить призом Каннского кинофестиваля за создание образа зека-патриота! Режиссёра (по совместительству начальника колонии) представить к внеочередному званию "заслуженный загибатель скреп".

m_anuchin 09 января 2019 | 17:40

За 16 лет привыкнуть можно ко всему...

(комментарий скрыт)

macclarren 09 января 2019 | 17:46

все правильно. Этих правозащитных идиотов-фашистов давно пора за решетку посадить!

anemon 09 января 2019 | 17:51

macclarren: Что, и с твоей помощью в том числе, сделать и пытаются.

suren_112 09 января 2019 | 18:07

anemon:
С помощью 86% подавляющего большинства.
И запомните, мы, ватники, ненавидим вас, либерастов сильнее, чем вы нас. Поэтому победа будет за нами. Можем повторить...1937 год...

fedor57 09 января 2019 | 18:05

macclarren: вот ты походу как раз и есть идиот и фашист.

compare 09 января 2019 | 17:49

ничего удивительного,"кумовская" отрабатыает...мразь,она как д...мо,на поверхность всплывает..

odiniznas 09 января 2019 | 17:50

Ей там понравилось, там лучше, чем на воле?
Так в чем же дело? Не мало есть таких,
Кому тюрьма милей родного дома.
В тюремщицы иди на крайний случай,
Коли с законом все теперь в ладах.

gregor 09 января 2019 | 17:52

Не удивлюсь , если эта Кривитская ..... будет работать в колонии начальником вертухаев ,или в депутаты от ЛДПР или Единной России .

kochar 09 января 2019 | 17:53

Вот так правильнее и фееричнее:
-"Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там есть не пытки, а обычное изнасилование ."
Для неё это наверное по согласию.

fedor57 09 января 2019 | 17:59

Что тут скажешь - обычная продажная козлячья рожа. В РФ власть таких ценит.

vladimirgornitsky 09 января 2019 | 18:00

Уголовников чекисты всегда считали социально близкими.

suren_112 09 января 2019 | 18:09

vladimirgornitsky:
Вот будет потеха, когда всех шендеровичей отправят в колонии к зекам. А ведь это уже было.

kvadrat48 09 января 2019 | 18:05

Вот уж нашла на кого "телегу" катить? Хотя.... Нашей инквизиции только дай повод ... Для неё это как глоток воды в жаркий день.

plank1957 09 января 2019 | 18:07

Стерва есть стерва. Увы, но в семье не без урода.

suren_112 09 января 2019 | 18:11

plank1957:
Согласен. А еще эта мразь деньги собранные на митинг, из Яндекс кошелька воровала.

zhrv 09 января 2019 | 18:11

Даже интересно стало, что же она опровергает - наличие пыток??? Разве она не должна подчиняться распорядку, и быть на положенном ей месте. Или она присутствовала на всех "беседах" с заключенными?

pantv6666 09 января 2019 | 18:15

kindman_a: Не ну наверно мелочь по карманам тырила. В особо крупном размере, по предварительному сговору, в составе организованной группы. 16 лет просто так не дают. Или 228.1 часть 5-я. Вполне могли наркоту подкинуть. Дело не в этом.
Эхо! Что это за личность? За что сидела? Вы СМИ? Или Сливной бачок.

mihail 09 января 2019 | 18:15

Что-й-то припозднилось дерьмо - троллевское сообщество. Проспали сообщение о сообщнице. Вычесть пару рублей из их оплаты ....

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