Бывшая заключенная подала в суд на правозащитника Льва Пономарева и главу движения «Русь сидящая» Ольгу Романову

Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там нет пыток, а люди, которые о них говорят «обливают грязью свою страну».

Осенью прошлого года Романова писала у себя в Фейсбуке, что та же Кривицкая создала свой фонд под названием «Русь сидящая», а в колонии сотрудничала с администрацией и даже принимала участие в избиениях. Рассмотрение иска назначено на завтра в Хорошевском районном суде Москвы, — пишет интернет-издание «Медиазона».