Бывшая заключенная подала в суд на правозащитника Льва Пономарева и главу движения «Русь сидящая» Ольгу Романову
Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там нет пыток, а люди, которые о них говорят «обливают грязью свою страну».
Осенью прошлого года Романова писала у себя в Фейсбуке, что та же Кривицкая создала свой фонд под названием «Русь сидящая», а в колонии сотрудничала с администрацией и даже принимала участие в избиениях. Рассмотрение иска назначено на завтра в Хорошевском районном суде Москвы, — пишет интернет-издание «Медиазона».
Комментарии42
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alexey65 09 января 2019 | 17:35
Это уже что-то запредельное!
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:44
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danko1 09 января 2019 | 17:55
И кто же этой продажной твари поверит?
Наверное, и досрочно освободили за такое враньё.
pantv6666 09 января 2019 | 18:02
danko1: 16 лет провела в колонии. Наверное не мандарины в супермаркете тырила. Там уже не человек,а овощ. Используют для наезда на Романову. Только она далеко. Правда ее организации, которая так много сделала для заключенных, похоже конец. Окурка они достали. А тут уже за хороводы вокруг елки хватают. С Новым годом! Дарагие Рассияне!
victor_xy 09 января 2019 | 18:13
Выходит есть ещё достойные женщины на Руси! - женщины кремень! - ...16 лет отсидки из любого человека выкуют крепкий характер! - а такие, как эти лживые упыри пономарев и романова, у этой женщины с твёрдой гражданской позицией на зоне ВСЕГДА жили под шконкой, ну а на свободе Инга Кривицкая им посредством ЗАКОНА тоже шконку устроит, да... ;-D
suren_112 09 января 2019 | 18:17
victor_xy:
Скорее бы вышла на волю эта Кривицкая, разыскала Романову, и наказала ее.
testmeter 09 января 2019 | 18:03
danko1: Российский "суд" поверит. Сомневаться не приходится
vladimirgornitsky 09 января 2019 | 18:11
danko1:
Как кто поверит?
Да суд и поверит. И тут уголовница, и там уголовники, только не осужденные. Прекрасно поймут друг друга.
А что мы с Вами не поверим - так этой власти жуликов и воров до нашего мнения и дела нет.
aladdinov_01 09 января 2019 | 17:45
Пестуемые нашим штопаным г-ном (не господином) Рувинским редакторы и текстовики Эха по своему уму и профессионализму почти столь же тупы, как сам г-н (не господин) Рувинский. В этом сообщении самым главным является информация о том, ЗА ЧТО, ПО КАКОМУ ПОВОДУ был подан иск в суд, но об этом подопечными г-на (не господина) Рувинского ни слова не сказано. Ну, тууууупые!
kindman_a 09 января 2019 | 17:50
Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет - и идет в суд?! :-))))
wild_division 09 января 2019 | 17:51
Страна садомазохистов и лизоблюдов.
suren_112 09 января 2019 | 18:01
wild_division:
Неплохо было бы периодически на недельку выпускать заключенных, чтобы они устроили рейд по Москве, а встречающимся им всякого рода либерально-гомосексуальную нечисть, учили Родину любить. За это администрация колоний, могла бы им скостить срок. Хоть какая-то польза была бы от этих зеков.
pantv6666 09 января 2019 | 18:20
suren_112:
Неплохо было бы периодически на недельку выпускать заключенных, чтобы они устроили рейд по Москве
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Дебил. Не боишься попасть под раздачу? Эти тебе социально близкие долго разбираться не будут. А так, я тебя поддерживаю. Надо. Чтоб ты, твоя жена и дети прочуствовали. Если через голову ничего не доходит, может хоть так через твое и их заднепроходное отверстие дойдет? Да, и побольше насильников в рейды выпускать надо. Мокрушников не забыть. Вот полностью с тобой согласен. Тебе мало этих голубых воришек.
victor_xy 09 января 2019 | 17:58
А давно пора посадить этих двух упырей пономарева и романову - они всю жизнь проводят во лжи, простые граждане плевали на них, но вот наконец-то нашлась женщина с твёрдой гражданской позицией и, будем надеяться, ЗАКОН покарает наконец-то этих двух хронических лжецов = аминь!
anemon 09 января 2019 | 18:07
victor_xy: Да, уж. С твердой гражданской позицией только с 16-ти(и более)летним сроком нашлась, наконец-то! Это гражданская позиция заставила её особо тяжкое преступление совершить?
suren_112 09 января 2019 | 18:20
anemon:
Инга Кривицкая - гроза московской либерасни.
Может ее министром внутренних дел сделать?
plidurok Андрей Филимонов 09 января 2019 | 18:01
alexey65: Абсолютно родное и хорошо знакомое. "Пособники оккупантов" называлось в середине 20-го века.
suren_112 09 января 2019 | 18:15
plidurok:
Нынче пособников оккупантов 86%. Они оккупируют и мучают 2% лучших сынов России, представителей либеральной оппозиции. Поэтому они вынуждены на время выезжать из России по нескольку раз в год. Иногда даже за Океан.
gregor 09 января 2019 | 17:36
Россия Путинская . Менталитет .
antiboh 09 января 2019 | 17:43
gregor: Уголовники- социально близки. Ничего не меняется за столетие..
gregor 09 января 2019 | 17:47
antiboh:
Это стыдоба полная .
И виноваты в этом титульное большинство и никто более .
suren_112 09 января 2019 | 18:05
gregor:
Нас 86%, а вас 2%. Мы вас просто задавим, тапками закидаем. Тем более, что полиция, армия, спецслужбы на стороне 86%.
Мы готовы полиции приплачивать к их жалованию, чтобы позволили нам вас учить Родину любить.
kottigr1 09 января 2019 | 17:47
antiboh:
Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там нет пыток, а люди, которые о них говорят «обливают грязью свою страну».
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— Мы бодры, веселы… — Стоп, стоп! «Бодры» надо говорить бодрее. А «веселы» как?
captaingeorge 09 января 2019 | 17:40
Мордовскую колонию №2 наградить призом Каннского кинофестиваля за создание образа зека-патриота! Режиссёра (по совместительству начальника колонии) представить к внеочередному званию "заслуженный загибатель скреп".
m_anuchin 09 января 2019 | 17:40
За 16 лет привыкнуть можно ко всему...
macclarren 09 января 2019 | 17:46
все правильно. Этих правозащитных идиотов-фашистов давно пора за решетку посадить!
anemon 09 января 2019 | 17:51
macclarren: Что, и с твоей помощью в том числе, сделать и пытаются.
suren_112 09 января 2019 | 18:07
anemon:
С помощью 86% подавляющего большинства.
И запомните, мы, ватники, ненавидим вас, либерастов сильнее, чем вы нас. Поэтому победа будет за нами. Можем повторить...1937 год...
fedor57 09 января 2019 | 18:05
macclarren: вот ты походу как раз и есть идиот и фашист.
compare 09 января 2019 | 17:49
ничего удивительного,"кумовская" отрабатыает...мразь,она как д...мо,на поверхность всплывает..
odiniznas 09 января 2019 | 17:50
Ей там понравилось, там лучше, чем на воле?
Так в чем же дело? Не мало есть таких,
Кому тюрьма милей родного дома.
В тюремщицы иди на крайний случай,
Коли с законом все теперь в ладах.
gregor 09 января 2019 | 17:52
Не удивлюсь , если эта Кривитская ..... будет работать в колонии начальником вертухаев ,или в депутаты от ЛДПР или Единной России .
kochar 09 января 2019 | 17:53
Вот так правильнее и фееричнее:
-"Инга Кривицкая, которая провела в мордовской колонии №2 больше 16-ти лет, утверждает, что там есть не пытки, а обычное изнасилование ."
Для неё это наверное по согласию.
fedor57 09 января 2019 | 17:59
Что тут скажешь - обычная продажная козлячья рожа. В РФ власть таких ценит.
vladimirgornitsky 09 января 2019 | 18:00
Уголовников чекисты всегда считали социально близкими.
suren_112 09 января 2019 | 18:09
vladimirgornitsky:
Вот будет потеха, когда всех шендеровичей отправят в колонии к зекам. А ведь это уже было.
kvadrat48 09 января 2019 | 18:05
Вот уж нашла на кого "телегу" катить? Хотя.... Нашей инквизиции только дай повод ... Для неё это как глоток воды в жаркий день.
plank1957 09 января 2019 | 18:07
Стерва есть стерва. Увы, но в семье не без урода.
suren_112 09 января 2019 | 18:11
plank1957:
Согласен. А еще эта мразь деньги собранные на митинг, из Яндекс кошелька воровала.
zhrv 09 января 2019 | 18:11
Даже интересно стало, что же она опровергает - наличие пыток??? Разве она не должна подчиняться распорядку, и быть на положенном ей месте. Или она присутствовала на всех "беседах" с заключенными?
pantv6666 09 января 2019 | 18:15
kindman_a: Не ну наверно мелочь по карманам тырила. В особо крупном размере, по предварительному сговору, в составе организованной группы. 16 лет просто так не дают. Или 228.1 часть 5-я. Вполне могли наркоту подкинуть. Дело не в этом.
Эхо! Что это за личность? За что сидела? Вы СМИ? Или Сливной бачок.
mihail 09 января 2019 | 18:15
Что-й-то припозднилось дерьмо - троллевское сообщество. Проспали сообщение о сообщнице. Вычесть пару рублей из их оплаты ....