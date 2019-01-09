Цена на нефть поднялась сегодня выше 60-ти долларов за баррель

В последний раз такое происходило в середине декабря прошлого года. Стоимость нефти растет уже восьмой торговый день подряд. Специалисты связывают сегодняшний рост котировок с новостями об удачном завершении торговых переговоров между США и Китая и прогнозом о сокращении запасов в американских хранилищах.