Цена на нефть поднялась сегодня выше 60-ти долларов за баррель
В последний раз такое происходило в середине декабря прошлого года. Стоимость нефти растет уже восьмой торговый день подряд. Специалисты связывают сегодняшний рост котировок с новостями об удачном завершении торговых переговоров между США и Китая и прогнозом о сокращении запасов в американских хранилищах.
Комментарии4
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liquidsky__ 09 января 2019 | 17:33
Папапам-пам-пааааам.
kottigr1 09 января 2019 | 17:44
liquidsky__: Лишь бы цена на нефть до 80-ти не доросла.. А то там вся мировая экономика сразу рухнет, как всем пообещал В.В.Путин.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pantv6666 09 января 2019 | 17:57
А бензин от этого...? Опять подорожает.