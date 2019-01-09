Изменение погоды ожидается в Москве к выходным
Кроме того, в Гидрометцентре предупреждают о резком понижении давления. Это связано с циклоном, который находится на севере Атлантики, — рассказал агентству Интерфакс директор учреждения Роман Вильфанд. 11-го января атмосферное давление в столице упадет сразу на 15 миллиметров ртутного столба. В ночь на старый новый год, 14 января, потеплеет до минус 1-го – минус 6-ти. А в понедельник на юге столицы ожидается оттепель до плюс 1-го. Все это время будет идти снег.
Комментарии1
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