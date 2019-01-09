На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех

Пожарные тушат возгорание в одном из цехов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «По предварительным данным, горит кровля цеха, произошло ее частичное обрушение, огнем охвачено и оборудование», — сказал источник. Пожар возник в цехе завода в селе Покровка. «Ему присвоен второй, повышенной номер сложности», — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.