На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
Пожарные тушат возгорание в одном из цехов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «По предварительным данным, горит кровля цеха, произошло ее частичное обрушение, огнем охвачено и оборудование», — сказал источник. Пожар возник в цехе завода в селе Покровка. «Ему присвоен второй, повышенной номер сложности», — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.
Комментарии1
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