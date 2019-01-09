Минсвязи предлагает хранить данные по так называемому закону Яровой на отечественном оборудовании
В ведомстве считают, что это защитит инфраструктуру от кибератак.
Минсвязи подготовило поправки в правила хранения данных по «закону Яровой». Проект опубликован на портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что системы для хранения информации должны быть произведены в России. Это, по мнению ведомства, обезопасит инфраструктуру от санкционной политики западных стран, поможет избежать кибератак, и окажет поддержку отечественным производителям. При этом ранее Рейтер сообщало, что операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как нужных российских устройств попросту нет.
Разработкой систем хранения данных для исполнения «закона Яровой» занимается холдинг «Цитадель». Как пишет «Коммерсант» в его руководство входят сразу несколько бывших представителей силовых структур, в том числе МВД и ФСБ, а большинством акций владеет Антон Черепенников — бизнес-партнер миллиардера Алишера Усманова.
Если правительство утвердит проект Минсвязи, он вступит в силу через 180 дней.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mx23 09 января 2019 | 17:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
rihard 09 января 2019 | 17:14
А деньги потекут в Ростех, который работают над этими устройствами.
arabtom 09 января 2019 | 17:29
Это на БЭСМ-6, что ли?
ura_123 09 января 2019 | 17:41
arabtom: А вот и нет! На амбарных книгах со следующим этапом с перфокартами)))
scroodge 09 января 2019 | 17:17
Теперь можно быть спокойным. Яровской закон выполнен не будет, так как российские НЖМД долго жить не будут.
cromwel 09 января 2019 | 17:19
Я могу только догадываться что отечественное оборудование будет стоить в 3 раза дороже импортного. И ломаться будет в 3 раза чаще. Зато компании поставляющие это оборудование будет карманной для какого-нибудь чиновника
arabtom 09 января 2019 | 17:55
cromwel: Оно не может стоить не в 3 раза дороже, не в 3 раза дешевле, потому, что его в природе не существует - где вы видели отечественный HDD? В лучшем случае переклеют наклейки на Китай.
john_connor 09 января 2019 | 17:20
Ха-ха - опять бабло распилят и ничего не сделают...
evkryl 09 января 2019 | 17:31
john_connor: Вы видимо давно не были в России и не заметили.
В России уже давно, чтобы распилить бабло надо все же сделать. Вы можете назвать, что в последние много лет "распилили и не сделали"? Я вспоминаю только забор на границе России и Украины. Но там распиливала не российская сторона.
Но для ваших коллег это дежурная реплика при объявлении о начале любого нового проекта в России. Ближе к его завершению все сдуваются.
ura_123 09 января 2019 | 17:43
evkryl: Это случаем не тот ли забор между островом крим и Украиной о котором на днях с помпой отчиталось фсб рассеюшки?
starokozlovicky2gus 09 января 2019 | 17:24
Замечательно рассуждать о "своем оборудовании" в стране, которая даже свои велосипеды разучилась производить.
andreyoo 09 января 2019 | 17:34
starokozlovicky2gus: ... даже свои велосипеды разучилась производить.
---
Зато атомные электростанции делает. И атомные подводные крейсеры. А каждый из них технологичнее целой какой-нибудь Голландии.
polba 09 января 2019 | 17:35
starokozlovicky2gus: Это да. Вот Крымский мост навести, космическую ракету запустить или парочку атомных ледоколов построить - это запросто.... а с велосипедами как-то не сложилось.
ura_123 09 января 2019 | 17:45
polba: Какие вы уникальные,просто страсть! Шо значит лишняя хромосома)))
delovoy_podolsk 09 января 2019 | 17:27
Я даже знаю с чего они начнут. А начнут очередную химеру с грандиозной стройки, для которой понадобятся мегатонны турецкого цемента, тысячи тонн песка, гравия, пару сотен гектаров земли в ближайшем Подмосковье, китайская арматураи начнут... строить жёсткие диски и сервера для хранения информации. Когда построят, то закупят в Китае устаревшие флэшки, переклеят наклейки на "мэйд ин раша" и заставят по баснословно завышенным ценам во исплнении Закона арендовать кибер пространство провайдеров.
duni 09 января 2019 | 17:28
На кассетных магнитофонах? И 25 000 000 квалифицированных рабочих мест.
uhovostro 09 января 2019 | 17:33
Глупости! Самое надёжное - записывать всё в бумажные журналы "Бухгалтерский учёт", журналы прятать в сейф, а ключ чтобы был у директора и главного кассира. Только так!
curious69_ 09 января 2019 | 17:35
Ничего ничего... Потом создадут компанию для чтения этих записанных данных,потом комиссию для отбора из прочитанного КРАМОЛЫ, потом штат проверяющих, потом штат следователей поймавших врагов на основе записанных данных: вот созданы наконец то обещанные путиным 7 лет назад 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. За ЛЮБЫМ дурацким законом , стоит чей то бизнес интерес.А поскольку в России очень мал спектр и объём полезных для общества производств , то любой подобный бизнес основан на ЖУЛЬНИЧЕСТВЕ.
ura_123 09 января 2019 | 17:39
Это случаем не то рассейское оборудование из китайских комплектующих?