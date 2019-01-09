Минсвязи предлагает хранить данные по так называемому закону Яровой на отечественном оборудовании

В ведомстве считают, что это защитит инфраструктуру от кибератак.

Минсвязи подготовило поправки в правила хранения данных по «закону Яровой». Проект опубликован на портале нормативных правовых актов. В документе говорится, что системы для хранения информации должны быть произведены в России. Это, по мнению ведомства, обезопасит инфраструктуру от санкционной политики западных стран, поможет избежать кибератак, и окажет поддержку отечественным производителям. При этом ранее Рейтер сообщало, что операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как нужных российских устройств попросту нет.

Разработкой систем хранения данных для исполнения «закона Яровой» занимается холдинг «Цитадель». Как пишет «Коммерсант» в его руководство входят сразу несколько бывших представителей силовых структур, в том числе МВД и ФСБ, а большинством акций владеет Антон Черепенников — бизнес-партнер миллиардера Алишера Усманова.

Если правительство утвердит проект Минсвязи, он вступит в силу через 180 дней.